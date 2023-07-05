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В реке Дон обнаружено тело кандидата в ЗСРО и гордуму в Таганроге Андрея Кудрявцева

5 июля 2023, 11:19
Фото: Видеоканал "Алексей Фридман"
В реке Дон обнаружено тело кандидата в ЗСРО и гордуму в Таганроге Андрея Кудрявцева
В Ростовской области трагически погиб общественный деятель Андрей Кудрявцев, сообщают СМИ.

Об этом написало издание Ro.Today, уточнив, что тело якобы обнаружили в реке Дон в Ростове. Никакой официальной информации о гибели Кудрявцева не поступало, она уточняется.

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Издание пишет, что он участвовал в выборах в Думу Таганрога, а также в Заксобрание региона.

Добавим, что в Ростовской области утонули 19 человек с начала 2023 года.

Ранее подросток разбился, упав со скалы на каньоне в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему можно прочитать по ссылке.

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