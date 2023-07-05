Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Об этом написало издание Ro.Today, уточнив, что тело якобы обнаружили в реке Дон в Ростове. Никакой официальной информации о гибели Кудрявцева не поступало, она уточняется.
Издание пишет, что он участвовал в выборах в Думу Таганрога, а также в Заксобрание региона.
Добавим, что в Ростовской области утонули 19 человек с начала 2023 года.
Ранее подросток разбился, упав со скалы на каньоне в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему можно прочитать по ссылке.