Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Редакция Rostovgazeta послала официальный запрос в Росгвардию по Ростовской области, чтобы уточнить, почему там не борются с незаконным базаром, который находится прямо у здания силовиков. Особенно после скандала, когда некоторые сотрудники донской полиции были арестованы за крышевание нелегальной торговли.
«Организация розничной торговли, в том числе уличной, а также контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в данной сфере в компетенцию управления Росгвардии по Ростовской области не входит», — ответили в пресс-службе ведомства.
Ранее Rostovgazeta писала, что большой нелегальный базар работает у входа в здание полиции на Сержантова в Ростове после скандального дела ОПГ в рядах МВД.