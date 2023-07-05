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В Росгвардии заявили, что не имеют никакого отношения к рынку на Сержантова в Ростове

5 июля 2023, 10:49
Фото: rostovgazeta.ru
В Росгвардии заявили, что не имеют никакого отношения к рынку на Сержантова в Ростове
Уже несколько лет продолжается противостояние властей Ростова и нелегальных торговцев на улице Сержантова. У здания Росгвардии незаконно продают фрукты и овощи, носки, трусы, а до недавнего времени у входа в здание силовиков торговали даже живой рыбой, сообщали нам в редакцию местные жители.

Редакция Rostovgazeta послала официальный запрос в Росгвардию по Ростовской области, чтобы уточнить, почему там не борются с незаконным базаром, который находится прямо у здания силовиков. Особенно после скандала, когда некоторые сотрудники донской полиции были арестованы за крышевание нелегальной торговли.

«Организация розничной торговли, в том числе уличной, а также контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в данной сфере в компетенцию управления Росгвардии по Ростовской области не входит», — ответили в пресс-службе ведомства.

Власти Ростова снова отчитались о ликвидации нелегального рынка на Сержантова
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Ранее Rostovgazeta писала, что большой нелегальный базар работает у входа в здание полиции на Сержантова в Ростове после скандального дела ОПГ в рядах МВД.

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