Уже несколько лет продолжается противостояние властей Ростова и нелегальных торговцев на улице Сержантова. У здания Росгвардии незаконно продают фрукты и овощи, носки, трусы, а до недавнего времени у входа в здание силовиков торговали даже живой рыбой, сообщали нам в редакцию местные жители.