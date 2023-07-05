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Вассерман заявил, что взрыв на Запорожской АЭС больше навредит Киеву, чем Югу России

5 июля 2023, 12:26
Фото: IAEA Imagebank/cc by 2.0/flickr.com
Вассерман заявил, что взрыв на Запорожской АЭС больше навредит Киеву, чем Югу России
В случае разрушения Запорожской АЭС в первую очередь пострадают оккупированные Украиной территории, а не российские регионы, например, Ростовская область или Краснодарский край, сообщил корреспонденту RostovGazeta депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Украинские источники активно распространяют информацию о том, что в ближайшее время произойдет взрыв на Запорожской АЭС, чтобы обвинить в ядерной провокации российскую сторону.

По словам депутата, единственным способом предотвратить разрушение электростанции является ликвидация киевского режима. Он считает, что пока это сделать затруднительно, но в конечном итоге добиться победы удастся.

«Украина уже больше года говорит о взрыве на Запорожской АЭС. И пример Каховской ГЭС показал, что если долго и упорно бить по какому-то объекту, то рано или поздно его удастся разрушить», — говорит Вассерман.

Политик считает, что если киевский режим все же осуществит свои планы, от разрушения Запорожской АЭС в первую очередь пострадают те земли, которые пока оккупированы Украиной.

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«Они бьют на свою голову. Для Украины почти все жители оккупированных ею территорий чужие и их не жалко», — отмечает публицист.

Ранее краснодарский политолог сообщил RostovGazeta, что если Украина и будет использовать «грязную ядерную бомбу», то только на своей территории.

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