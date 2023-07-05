Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Украинские источники активно распространяют информацию о том, что в ближайшее время произойдет взрыв на Запорожской АЭС, чтобы обвинить в ядерной провокации российскую сторону.
По словам депутата, единственным способом предотвратить разрушение электростанции является ликвидация киевского режима. Он считает, что пока это сделать затруднительно, но в конечном итоге добиться победы удастся.
«Украина уже больше года говорит о взрыве на Запорожской АЭС. И пример Каховской ГЭС показал, что если долго и упорно бить по какому-то объекту, то рано или поздно его удастся разрушить», — говорит Вассерман.
Политик считает, что если киевский режим все же осуществит свои планы, от разрушения Запорожской АЭС в первую очередь пострадают те земли, которые пока оккупированы Украиной.
«Они бьют на свою голову. Для Украины почти все жители оккупированных ею территорий чужие и их не жалко», — отмечает публицист.
Ранее краснодарский политолог сообщил RostovGazeta, что если Украина и будет использовать «грязную ядерную бомбу», то только на своей территории.