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Власти и активисты обсудили капитальный ремонт фонтана «Лира» на Пушкинской в Ростове

5 июля 2023, 16:10
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
В Ростове планируют капитально отремонтировать фонтан "Лира" на Пушкинской улице

Фонтан «Лира» на Пушкинской в Ростове отремонтируют к лету 2024 года

В Ростове планируют капитально отремонтировать фонтан «Лира» на Пушкинской улице, рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.

Алексей Логвиненко встретился с руководителем фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» Дарьей Максимович. Они обсудили капитальный ремонт фонтана «Лира». Он находится на пересечении переулка Нахичеванского с улицей Пушкинской.

В прошлом году волонтеры «Том Сойер Фест» восстановили мозаику фонтана. Теперь власти хотят реконструировать весь облик «Лиры». Финансирование капитального ремонта объекта обсудят на августовском заседании гордумы.

После разработки проектно-сметной документации власти определят стоимость работ. Они включат в себя замену технологического оборудования, облицовку фонтана гранитом, установку подсветки. Закончить капитальный ремонт власти обещают уже к лету следующего года.

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Логвиненко поблагодарил активистов «Том Сойер Феста» за восстановление мозаики на фонтане и реставрацию других исторических объектов города.

Ранее сообщалось, что проект реконструкции улицы Пушкинская в Ростове разработают в 2024 году.

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