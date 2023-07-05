Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Алексей Логвиненко встретился с руководителем фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» Дарьей Максимович. Они обсудили капитальный ремонт фонтана «Лира». Он находится на пересечении переулка Нахичеванского с улицей Пушкинской.
В прошлом году волонтеры «Том Сойер Фест» восстановили мозаику фонтана. Теперь власти хотят реконструировать весь облик «Лиры». Финансирование капитального ремонта объекта обсудят на августовском заседании гордумы.
После разработки проектно-сметной документации власти определят стоимость работ. Они включат в себя замену технологического оборудования, облицовку фонтана гранитом, установку подсветки. Закончить капитальный ремонт власти обещают уже к лету следующего года.
Логвиненко поблагодарил активистов «Том Сойер Феста» за восстановление мозаики на фонтане и реставрацию других исторических объектов города.
Ранее сообщалось, что проект реконструкции улицы Пушкинская в Ростове разработают в 2024 году.