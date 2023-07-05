В 2021 году указом Владимира Путина было выплачено по десять тысяч рублей всем российским семьям, в которых растут дети от шести до восемнадцати лет, независимо от уровня дохода. При этом семьи с двумя, тремя и более детьми указанного возраста получили выплату к 1 сентября на каждого юного адресата. В тот период активно множились слухи о том, что данная выплата станет ежегодной. Однако в 2022 году россияне не получили заветных денег к 1 сентября.