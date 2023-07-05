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Выплаты перед школой на детей Москвы

5 июля 2023, 13:33
Фото: Midjourney
Выплаты перед школой на детей Москвы
Выплаты к школе — эта тема в преддверии наступающего учебного года является особенно актуальной. Родители уже задумываются о бюджете для сбора детей в школу. Итак, кому же положены выплаты к 1 сентября? Читайте в нашем материале.

В 2021 году указом Владимира Путина было выплачено по десять тысяч рублей всем российским семьям, в которых растут дети от шести до восемнадцати лет, независимо от уровня дохода. При этом семьи с двумя, тремя и более детьми указанного возраста получили выплату к 1 сентября на каждого юного адресата. В тот период активно множились слухи о том, что данная выплата станет ежегодной. Однако в 2022 году россияне не получили заветных денег к 1 сентября.

Тем не менее слухи возникли не на ровном месте. Депутатами действительно на рассмотрение был подан законопроект о том, чтобы каждый ребенок школьного возраста получал 10 тысяч к 1 сентября на учебные сборы (с последующей индексацией суммы). По мнению парламентариев, такая матпомощь была бы большим подспорьем для российских семей. Однако в начале 2023 года Госдума на очередном планерном заседании отклонила законопроект за «отсутствие конкретизации условий».

Выплаты перед школой на детей МосквыВыплаты перед школой на детей Москвы
Выплаты перед школой на детей Москвы
Фото: 1MI

Кому и какие выплаты положены в Москве к школе

Тем не менее ряд российских семей с детьми все-таки получит положенные им по закону преференции. Речь идет о льготниках. Прежде всего, это многодетные родители. Семьи, в которых трое и более детей собираются в школу, испытывают самый настоящий стресс. Им нужно купить и школьную форму, и канцелярские принадлежности, и спортивную экипировку, и портфели с учебниками — все это требует больших расходов. Государство приходит на помощь таким семьям. Им в ежегодном порядке полагается денежная компенсация к 1 сентября.

Право на данную выплату к 1 сентября закреплено за многодетными семьями на федеральном уровне. Но суммы пособия во всех регионах разные. Так, в 2023 году в Москве эта сумма составляет 12,6 тысячи рублей на каждого ребенка школьного возраста в семье. Главные условия: ребенок должен иметь российское гражданство и посещать государственное образовательное заведение.

В Подмосковье для многодетных семей с низкими доходами (ниже минимального размера оплаты труда) определена выплата в 10 тысяч рублей к 1 сентября. Эта мера будет введена уже с этого года.

«Предлагается установить с 1 августа 2023 года новую ежегодную денежную выплату для многодетных семей в размере 7 тысяч рублей в дополнение к 3 тысячам рублей, которые уже сейчас выплачиваются на школьную форму», — рассказала Людмила Болатаева, глава министерства социального развития Подмосковья.
Кому и какие выплаты положены в Москве к школеКому и какие выплаты положены в Москве к школе
Кому и какие выплаты положены в Москве к школе
Фото: 1MI

Как получить помощь к началу 2023/2024 учебного года

Граждане могут обратиться с заявлением о начислении выплаты за детскую школьную форму к 1 сентября в МФЦ или самостоятельно оформить заявку на порталах mos.ru и mosreg.ru, а также на «Госуслугах». В основной пакет документов входят паспорт заявителя, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ученика, справка с места жительства и пр.

#Выплаты на детей#Школьники#Москва
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