Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В 2021 году указом Владимира Путина было выплачено по десять тысяч рублей всем российским семьям, в которых растут дети от шести до восемнадцати лет, независимо от уровня дохода. При этом семьи с двумя, тремя и более детьми указанного возраста получили выплату к 1 сентября на каждого юного адресата. В тот период активно множились слухи о том, что данная выплата станет ежегодной. Однако в 2022 году россияне не получили заветных денег к 1 сентября.
Тем не менее слухи возникли не на ровном месте. Депутатами действительно на рассмотрение был подан законопроект о том, чтобы каждый ребенок школьного возраста получал 10 тысяч к 1 сентября на учебные сборы (с последующей индексацией суммы). По мнению парламентариев, такая матпомощь была бы большим подспорьем для российских семей. Однако в начале 2023 года Госдума на очередном планерном заседании отклонила законопроект за «отсутствие конкретизации условий».
Тем не менее ряд российских семей с детьми все-таки получит положенные им по закону преференции. Речь идет о льготниках. Прежде всего, это многодетные родители. Семьи, в которых трое и более детей собираются в школу, испытывают самый настоящий стресс. Им нужно купить и школьную форму, и канцелярские принадлежности, и спортивную экипировку, и портфели с учебниками — все это требует больших расходов. Государство приходит на помощь таким семьям. Им в ежегодном порядке полагается денежная компенсация к 1 сентября.
Право на данную выплату к 1 сентября закреплено за многодетными семьями на федеральном уровне. Но суммы пособия во всех регионах разные. Так, в 2023 году в Москве эта сумма составляет 12,6 тысячи рублей на каждого ребенка школьного возраста в семье. Главные условия: ребенок должен иметь российское гражданство и посещать государственное образовательное заведение.
В Подмосковье для многодетных семей с низкими доходами (ниже минимального размера оплаты труда) определена выплата в 10 тысяч рублей к 1 сентября. Эта мера будет введена уже с этого года.
«Предлагается установить с 1 августа 2023 года новую ежегодную денежную выплату для многодетных семей в размере 7 тысяч рублей в дополнение к 3 тысячам рублей, которые уже сейчас выплачиваются на школьную форму», — рассказала Людмила Болатаева, глава министерства социального развития Подмосковья.
Граждане могут обратиться с заявлением о начислении выплаты за детскую школьную форму к 1 сентября в МФЦ или самостоятельно оформить заявку на порталах mos.ru и mosreg.ru, а также на «Госуслугах». В основной пакет документов входят паспорт заявителя, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ученика, справка с места жительства и пр.