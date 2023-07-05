Помогает ли государство в таком случае? Как известно, общефедеральных выплат российским семьям на школьные нужды к 1 сентября не существует. Такой прецедент был только один раз — в 2021 году, когда по указу президента России Владимира Путина все соотечественники с детьми от 6 до 18 лет получили по 10 тысяч рублей (на каждого ребенка соответствующего возраста) для подготовки в школу. Тогда глава государства объяснил данную меру поддержкой россиян с детьми в период пандемии коронавируса. Многие россияне надеялись на денежную выплату к 1 сентября и в 2022 году, но этого не произошло. Более того, Госдума не одобрила законопроект, согласно которому данная выплата стала бы ежегодной.