Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Лето в самом разгаре, в зените и летние каникулы. Около двух месяцев осталось отдыхать российским школьникам, после чего они вновь сядут за парты и будут набираться знаний. Родители учеников уже озадачены предстоящими хлопотами о сборах детей в школу, оценивая, какой же объем денег понадобится на закупки. Школьные ярмарки еще не открылись, но многие мамы уже сетуют на повышение цен на школьную форму и канцтовары.
Помогает ли государство в таком случае? Как известно, общефедеральных выплат российским семьям на школьные нужды к 1 сентября не существует. Такой прецедент был только один раз — в 2021 году, когда по указу президента России Владимира Путина все соотечественники с детьми от 6 до 18 лет получили по 10 тысяч рублей (на каждого ребенка соответствующего возраста) для подготовки в школу. Тогда глава государства объяснил данную меру поддержкой россиян с детьми в период пандемии коронавируса. Многие россияне надеялись на денежную выплату к 1 сентября и в 2022 году, но этого не произошло. Более того, Госдума не одобрила законопроект, согласно которому данная выплата стала бы ежегодной.
Российские регионы стараются на своем уровне поддерживать семьи, в которых растут дети школьного возраста. Как правило, это многодетные и малообеспеченные семьи. Так, в Ростовской области семьи, в которых растут трое и более детей, ежемесячно получают по 498 рублей на каждого. Пособие предназначено в том числе и для обеспечения детей, учащихся в среднем образовательном учреждении, школьной или спортивной формой, а также для оплаты их проезда в общегородском транспорте.
Еще одна категория адресатов — это дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей. Помимо ежемесячного пособия в сумме 12 023 рублей, они имеют право на выплату на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей к 1 сентября в размере 3-месячного норматива для формирования стипендиального фонда.
Многодетные родители могут написать заявление о ежемесячной выплате к 1 сентября в МФЦ, а также обратившись непосредственно в местное отделение Социального фонда России (СФР). В Ростове-на-Дону отделение СФР расположено по адресу: улица Варфоломеева, 261/81. При себе необходимо, помимо заявления, иметь пакет документов. Основной список, как правило, состоит из удостоверения личности заявителя (одного из родителей или опекуна), свидетельства о рождении всех детей, в отношении которых ожидаются выплаты к 1 сентября, удостоверения о статусе многодетной семьи.
Опекуны детей-сирот или оставшихся без попечения родителей могут также обратиться за получением выплаты к 1 сентября в администрацию образовательного учреждения или в местные органы опеки и попечительства.