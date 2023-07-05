Спасатели объявили в Ростовской области штормовое предупреждение. Оно будет действовать 5 и 6 июля. В регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность. Риск возгораний велик в Приазовье, на северо-востоке области, ее центральных районах и на юге.