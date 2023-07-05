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Высший класс пожарной опасности объявлен в Ростовской области 5 и 6 июля

5 июля 2023, 11:20
Фото: pxhere.com
Высший класс пожарной опасности объявлен в Ростовской области 5 и 6 июня
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности, сообщили в МЧС.

Спасатели объявили в Ростовской области штормовое предупреждение. Оно будет действовать 5 и 6 июля. В регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность. Риск возгораний велик в Приазовье, на северо-востоке области, ее центральных районах и на юге.

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Жителей просят воздержаться от разведения костров, не бросать спички и окурки в местах с сухой растительностью. При первых признаках пожара стоит незамедлительно звонить спасателям.

Ранее из-за сломанного пауэрбанка в отходах в Новочеркасске на ходу загорелся мусоровоз.

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