Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Спасатели объявили в Ростовской области штормовое предупреждение. Оно будет действовать 5 и 6 июля. В регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность. Риск возгораний велик в Приазовье, на северо-востоке области, ее центральных районах и на юге.
Жителей просят воздержаться от разведения костров, не бросать спички и окурки в местах с сухой растительностью. При первых признаках пожара стоит незамедлительно звонить спасателям.
Ранее из-за сломанного пауэрбанка в отходах в Новочеркасске на ходу загорелся мусоровоз.