Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Власти Ростова поручили ООО «Специализированный застройщик „Зодчий“» подготовить документы по планировке и межеванию земель на севере Ростова, рядом с Темерницким лесом. На выполнение работ ему дается год.
Общая площадь земли составляет 127 гектаров. Участок находится в границах улиц Лелюшенко, Думенко, Миронова, Каскадной и переулка Днепровского.
Что именно планируют построить там, пока не уточняется.
Ранее сообщалось, что ростовский застройщик займется межеванием территории недалеко от площади Ленина.