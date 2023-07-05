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Застройщик распланирует и размежует более 127 га земли в зеленой зоне Ростова

5 июля 2023, 17:56
Фото: 1MI
На севере Ростова в зеленой зоне размежуют и распланирует 127 гектаров земли
На севере Ростова в зеленой зоне размежуют и распланирует 127 гектаров земли, сообщается на сайте городской администрации.

Власти Ростова поручили ООО «Специализированный застройщик „Зодчий“» подготовить документы по планировке и межеванию земель на севере Ростова, рядом с Темерницким лесом. На выполнение работ ему дается год.

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Общая площадь земли составляет 127 гектаров. Участок находится в границах улиц Лелюшенко, Думенко, Миронова, Каскадной и переулка Днепровского.

Что именно планируют построить там, пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что ростовский застройщик займется межеванием территории недалеко от площади Ленина.

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