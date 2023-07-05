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Житель Ростовской области забил бабушку молотком и вместе с подругой спрятал тело

5 июля 2023, 15:10
Фото: pxhere.соm
Житель Ростовской области забил бабушку молотком и вместе с подругой спрятал тело
Двух жителей Ростовской области осудили за убийство и пособничество в убийстве, рассказали в прокуратуре региона.

Аксайский районный суд с участием присяжных вынес приговор Алексею Байбакову и Анастасии Бачуриной. Их признали виновными в убийстве и пособничестве в убийстве.

В августе 2021 года Байбаков находился дома у своей бабушки в Аксае. Там они поругались, в результате конфликта мужчина ударил пенсионерку девять раз молотком по голове. Женщина скончалась на месте.

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Чтобы скрыть следы преступления, Байбаков вместе со своей подругой Бачуриной смыл следы крови в квартире, затем отнес труп бабушки на заброшенный участок, где накрыл его травой и камнями. Молоток, которым он убил родственницу, преступник также спрятал.

Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы. Его подруга и соучастница проведет в тюрьме всего лишь на четыре месяца меньше.

Ранее в Ростове осудили убийцу многодетной матери, который залил её труп бетоном.

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