Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Аксайский районный суд с участием присяжных вынес приговор Алексею Байбакову и Анастасии Бачуриной. Их признали виновными в убийстве и пособничестве в убийстве.
В августе 2021 года Байбаков находился дома у своей бабушки в Аксае. Там они поругались, в результате конфликта мужчина ударил пенсионерку девять раз молотком по голове. Женщина скончалась на месте.
Чтобы скрыть следы преступления, Байбаков вместе со своей подругой Бачуриной смыл следы крови в квартире, затем отнес труп бабушки на заброшенный участок, где накрыл его травой и камнями. Молоток, которым он убил родственницу, преступник также спрятал.
Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы. Его подруга и соучастница проведет в тюрьме всего лишь на четыре месяца меньше.
Ранее в Ростове осудили убийцу многодетной матери, который залил её труп бетоном.