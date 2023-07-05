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Published Сегодня, 13:09

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Жителей Ростовской области будут судить за похищение и продажу детей цыганам

5 июля 2023, 13:09
Фото: pxhere
Жители Шахт воровали детей у цыган и продавали другим цыганам
В Ростовской области будут судить пять человек, которые похищали и продавали детей, сообщили в региональной прокуратуре.

На скамье подсудимых оказались двое жителей Шахт и три жителя Свердловской и Ульяновской областей. Они выбирали одиноких многодетных матерей цыганской национальности, у которых были проблемы с деньгами.

«Они приходили к ним домой под видом представителей органов опеки и заявляли о необходимости передать им несовершеннолетних из-за неподходящих условий для проживания. Потерпевшие соглашались и оставались без детей», — сказано в сообщении.

Стали известны подробности похищения студенток рядом с общежитем на Зорге в Ростове
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Жители Шахт воровали детей у цыган и продавали другим цыганам
Видео: СУ СКР по Ростовской области

Отмечается, что обвиняемые с 2021 года украли 10-месячного, 3-летнего и 7-летнего мальчиков. После этого их продали в цыганские семьи.

Местонахождение детей установили и вернули родителям. А материалы уголовного дела передали в суд.

Ранее стали известны подробности похищения студенток рядом с общежитием на Зорге в Ростове.

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