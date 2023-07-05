Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
На скамье подсудимых оказались двое жителей Шахт и три жителя Свердловской и Ульяновской областей. Они выбирали одиноких многодетных матерей цыганской национальности, у которых были проблемы с деньгами.
«Они приходили к ним домой под видом представителей органов опеки и заявляли о необходимости передать им несовершеннолетних из-за неподходящих условий для проживания. Потерпевшие соглашались и оставались без детей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что обвиняемые с 2021 года украли 10-месячного, 3-летнего и 7-летнего мальчиков. После этого их продали в цыганские семьи.
Местонахождение детей установили и вернули родителям. А материалы уголовного дела передали в суд.
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