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Published Сегодня, 15:00
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Updated Сегодня, 15:02
Южный окружной военный суд вынес приговор Эдуарду Бешукову. Мужчина в марте 2021 года на своей странице в соцсети опубликовал видео и текст, в котором оправдывался терроризм, а также содержались призывы к экстремистской деятельности.
Также дома у Бешукова нашли пригодное для стрельбы огнестрельное оружие и боеприпасы. Хранил он их у себя незаконно.
Свою вину на суде Бешуков полностью признал. Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Ростове на суд привезли более 20 боевиков.