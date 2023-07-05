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Жителя Ростова осудили за оправдание терроризма и незаконное хранение оружия

5 июля 2023, 15:00
Фото: pxhere.com
Жителя Ростова осудили за оправдание терроризма и незаконное хранение оружия
На семь лет отправится в колонию мужчина, хранивший дома нелегальный склад с оружием и оправдывавший в соцсетях терроризм, приговор ему вынес Южный окружной военный суд в Ростове.

Южный окружной военный суд вынес приговор Эдуарду Бешукову. Мужчина в марте 2021 года на своей странице в соцсети опубликовал видео и текст, в котором оправдывался терроризм, а также содержались призывы к экстремистской деятельности.

Также дома у Бешукова нашли пригодное для стрельбы огнестрельное оружие и боеприпасы. Хранил он их у себя незаконно.

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Свою вину на суде Бешуков полностью признал. Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Ростове на суд привезли более 20 боевиков.

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