Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
«Известия» сообщили, что штрафы хотят увеличить в пять раз — до 10 тысяч рублей. По информации издания, эти меры одобрило правительство РФ.
«В скором времени документ хотят внести в Госдуму. Эксперты согласны, что эта мера поможет в предотвращении взрывов в жилых домах, но лишь частично», — сказано в сообщении.
Специалисты считают, что необходимы технологии автоматического выявления утечек газа.
Ранее в Ростовской области выписали первые штрафы за сожженную траву. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.