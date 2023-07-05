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Жителям в Ростовской области хотят увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиры

5 июля 2023, 08:59
Фото: 1MI
Жителям в Ростовской области хотят увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиры
В России, в том числе Ростовской области, планируется увеличить размер штрафов для тех, кто не пускает в квартиры газовщиков, пишут СМИ.

«Известия» сообщили, что штрафы хотят увеличить в пять раз — до 10 тысяч рублей. По информации издания, эти меры одобрило правительство РФ.

«В скором времени документ хотят внести в Госдуму. Эксперты согласны, что эта мера поможет в предотвращении взрывов в жилых домах, но лишь частично», — сказано в сообщении.

В Ростовской области выписали первые штрафы за сожженную траву
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Специалисты считают, что необходимы технологии автоматического выявления утечек газа.

Ранее в Ростовской области выписали первые штрафы за сожженную траву. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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