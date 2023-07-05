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Зоолог Липкович рассказал о нашествии крыс в Ростове-на-Дону в 2023 году

5 июля 2023, 09:36
Фото: pxhere.com
Зоолог Липкович рассказал о нашествии крыс в Ростове-на-Дону в 2023 году
В Ростове-на-Дону большое количество крыс и голубей опасно для местных жителей, сообщил зоолог Александр Липкович.

Ранее ростовчане заметили крыс, которые забираются в кормушки для белок и поедают запасы еды. В эфире радио «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» Липкович рассказал, что такого быть не должно.

«Обитая на помойках, крысы на себе носят и прокармливают целый букет паразитов. Они являются переносчиками многих особо опасных заболеваний», — уточнил эксперт.

Он добавил, что если днем можно встретить крысу в городе, то это говорит об их большом количестве. Так как обычно грызуны ведут ночной образ жизни.

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«Если крысы забираются в кормушки, среди дня и люди их фотографируют, это как раз сигнал о том, что в Ростове-на-Дону наблюдается ненормально высокая численность грызунов», — уверен зоолог.

Ранее ростовчане заявили об огромном количестве крыс и драках на Днепровском рынке.

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