Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Ранее ростовчане заметили крыс, которые забираются в кормушки для белок и поедают запасы еды. В эфире радио «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» Липкович рассказал, что такого быть не должно.
«Обитая на помойках, крысы на себе носят и прокармливают целый букет паразитов. Они являются переносчиками многих особо опасных заболеваний», — уточнил эксперт.
Он добавил, что если днем можно встретить крысу в городе, то это говорит об их большом количестве. Так как обычно грызуны ведут ночной образ жизни.
«Если крысы забираются в кормушки, среди дня и люди их фотографируют, это как раз сигнал о том, что в Ростове-на-Дону наблюдается ненормально высокая численность грызунов», — уверен зоолог.
Ранее ростовчане заявили об огромном количестве крыс и драках на Днепровском рынке.