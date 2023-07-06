Уточнятся, что работы коснутся шести дорог. Среди них «Аксай — Большой Лог — Новочеркасск», «Большой Лог — Старочеркасская, подъезд к Новочеркасску», подъезд к хутору Махин (0,8 км), «„Магистраль „Дон“ — Ольгинская — Верхнеподпольный» и подъезд от автомобильной дороги «Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск» к станице Ольгинская.