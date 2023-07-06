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«Автодор» до 1 сентября починит дороги, поврежденные при строительстве обхода Аксая

6 июля 2023, 09:20
Фото: 1MI
Дороги, поврежденные из-за возведения обхода Аксая, восстановят в Ростовской области
До 1 сентября «Автодор» обещает восстановить дороги, поврежденные в ходе строительства обхода Аксая, заявили в правительстве Ростовской области

Власти Ростовской области заявили, что во время строительства обхода Аксая «Автодор» повредил примерно 30 километров дорожного полотна. Речь идет о муниципальных и региональных дорогах, по которым прошлась тяжелая грузовая техника.

Сейчас чиновники составили дефектную ведомость. «Автодор обязуется восстановить на дорогах верхний слой покрытия, устранить локальные дефекты и нанести дорожную разметку.

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Уточнятся, что работы коснутся шести дорог. Среди них «Аксай — Большой Лог — Новочеркасск», «Большой Лог — Старочеркасская, подъезд к Новочеркасску», подъезд к хутору Махин (0,8 км), «„Магистраль „Дон“ — Ольгинская — Верхнеподпольный» и подъезд от автомобильной дороги «Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск» к станице Ольгинская.

Работы на этих участках начнутся 10 июля. Завершить их обещают к 1 сентября.

Ранее эксперт заявил о необходимости возврата скидок за ночной проезд по обходу Аксая.

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