Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Власти Ростовской области заявили, что во время строительства обхода Аксая «Автодор» повредил примерно 30 километров дорожного полотна. Речь идет о муниципальных и региональных дорогах, по которым прошлась тяжелая грузовая техника.
Сейчас чиновники составили дефектную ведомость. «Автодор обязуется восстановить на дорогах верхний слой покрытия, устранить локальные дефекты и нанести дорожную разметку.
Уточнятся, что работы коснутся шести дорог. Среди них «Аксай — Большой Лог — Новочеркасск», «Большой Лог — Старочеркасская, подъезд к Новочеркасску», подъезд к хутору Махин (0,8 км), «„Магистраль „Дон“ — Ольгинская — Верхнеподпольный» и подъезд от автомобильной дороги «Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск» к станице Ольгинская.
Работы на этих участках начнутся 10 июля. Завершить их обещают к 1 сентября.
Ранее эксперт заявил о необходимости возврата скидок за ночной проезд по обходу Аксая.