Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Он рассказал ТАСС, что уровень солености Азовского моря будет продолжать увеличиваться, но вероятность достижения такой же солености, как у Черного моря, оценивается в 10%.
«Рост солености начался в 2007–2008 годах и каждый год увеличивается в среднем на 0,25 промилле. Ученые ранее отмечали, что одним из проявлений роста является увеличение численности медуз», — уточнил эксперт.
Причиной такой ситуации называют сокращение количества осадков в бассейне реки Дон, из которой поступает пресноводный сток.
Ранее Минприроды подтвердили массовую гибель рыбы в реке Темерник в Ростовской области.