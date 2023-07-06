rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Изображение материала

Азовское море может стать более соленым

6 июля 2023, 05:25
Фото: 1MI
Соленость Азовского моря продолжит повышаться в ближайшие годы, сообщил представитель ЮФУ Сергей Дудкин.

Он рассказал ТАСС, что уровень солености Азовского моря будет продолжать увеличиваться, но вероятность достижения такой же солености, как у Черного моря, оценивается в 10%.

«Рост солености начался в 2007–2008 годах и каждый год увеличивается в среднем на 0,25 промилле. Ученые ранее отмечали, что одним из проявлений роста является увеличение численности медуз», — уточнил эксперт.

Ростовский эксперт Дудкин объяснил, как не заразиться паразитами от донской рыбы
Узнать подробнее

Причиной такой ситуации называют сокращение количества осадков в бассейне реки Дон, из которой поступает пресноводный сток.

Ранее Минприроды подтвердили массовую гибель рыбы в реке Темерник в Ростовской области.

Читайте также:
Из-за роста солености воды в Азовском море могут появиться новые паразитыОпасные паразиты грозят дончанам из-за повышения солености Азовского моря
#Илья Протвинов#Азовское море#Соленость#ЮФУ#Сергей Дудкин#Черное море#Рост солености#Медузы#Осадки#Река Дон#Пресноводный сток#Общество
Подпишитесь
Жителей Ростова предупредили о 40-градусной жаре до конца недели
Вчера, 16:31
Уроженец Ростовской области Константин Горбунов погиб в ходе спецоперации
Сегодня, 07:06
Найденного мертвым в водохранилище политика из Таганрога могли ограбить
Сегодня, 05:44
Военный суд в Ростове рассмотрит самое массовое дело 18 участников нацбатальона
Сегодня, 05:11
Ростовчане заявили о нашествии крыс в центре города
Сегодня, 04:47
Дело об аксайских рынках начнут рассматривать в Ростове 12 июля
Вчера, 17:15