Банк ДОМ. РФ назвал регионы — лидеры по объему выданных ипотек

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Среди регионов — лидеров по объему выданных ипотек — Москва и Московская область с ростом в 1,7 раза, Краснодарский край с ростом в 2,1 раза, Санкт-Петербург с ростом в 1,2 раза, Тюменская область с ростом в 1,6 раза.
Также высокий спрос на ипотеку зафиксирован в Ленинградской области (рост в 2,2 раза), Новосибирской области (рост в 1,4 раза), Приморском крае (рост в 1,3 раза), Свердловской области (рост на 6%) и Республике Татарстан (рост в 1,4 раза).
«Общий рост рынка с начала года связан с целым рядом факторов. Среди них расширение семейной ипотеки, увеличение спроса на индивидуальное жилищное строительство, регуляторные действия ЦБ, возвращение населения к сберегательной модели поведения. Только за последний месяц Банк ДОМ.РФ оформил около 4400 ипотечных кредитов в объеме 22,3 млрд рублей. Это превышает показатель июня прошлого года в 2 раза как в количественном, так и в денежном выражении», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Наиболее популярной среди клиентов оказалась программа «Семейная ипотека», которую выбирали в 34% случаев. «Льготная на новостройки» была использована 29% заемщиков. Программа для ИТ-специалистов составила 15,5% кредитов, а на вторичное жилье пришлось 12,1%. Примерно 5% сделок были оформлены по стандартной рыночной программе на новостройки, а около 3% — по программе «Дальневосточная ипотека».