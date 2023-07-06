Банк ДОМ. РФ назвал регионы — лидеры по объему выданных ипотек

«Общий рост рынка с начала года связан с целым рядом факторов. Среди них расширение семейной ипотеки, увеличение спроса на индивидуальное жилищное строительство, регуляторные действия ЦБ, возвращение населения к сберегательной модели поведения. Только за последний месяц Банк ДОМ.РФ оформил около 4400 ипотечных кредитов в объеме 22,3 млрд рублей. Это превышает показатель июня прошлого года в 2 раза как в количественном, так и в денежном выражении», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.