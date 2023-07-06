Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Ученые провели комплексные обследования, участниками стали специалисты самых разных направлений. В том числе были ихтиологи и гидрохимики.
«Стабильные уловы креветок говорят об успешном освоении ими данных акваторий и наращивании биомассы», — сказано в сообщении.
Кроме того, в море было достаточно много медуз и выявили активное развитие гребневика.
Ранее стало известно, что из-за роста солености воды в Азовском море могут появиться новые паразиты.