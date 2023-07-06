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Большие запасы креветок обнаружили в Таганрогском заливе

6 июля 2023, 12:31
Фото: azniirkh.vniro.ru
Хорошие запасы креветок обнаружили в Таганрогском заливе
При исследовании Таганрогского залива и прибрежных районов моря зафиксировали хорошие уловы креветок, сообщает Азово-черноморский ФИЛИАЛ ФГБНУ ВНИРО

Ученые провели комплексные обследования, участниками стали специалисты самых разных направлений. В том числе были ихтиологи и гидрохимики.

«Стабильные уловы креветок говорят об успешном освоении ими данных акваторий и наращивании биомассы», — сказано в сообщении.

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Фото: azniirkh.vniro.ru

Кроме того, в море было достаточно много медуз и выявили активное развитие гребневика.

Ранее стало известно, что из-за роста солености воды в Азовском море могут появиться новые паразиты.

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