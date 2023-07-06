rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Изображение материала

Буцаев: В Красноярском крае построят пять комплексных объектов по обращению с ТКО

6 июля 2023, 14:31
Фото: reo.ru
В Красноярском крае планируется строительство пяти комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами общей мощностью 441 тыс. тонн в год. Общая стоимость проектов составит свыше десяти миллиардов рублей.

Детали строительства обсудили глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и врио губернатора региона Михаил Котюков. Об этом пишет prmira.ru.

Издание пишет, что Денис Буцаев рассказал о рассмотрении частных концессионных инициатив по четырем из пяти проектов и о том, что с правительством региона договорились об ускоренном принятии решения по этим объектам.

Глава РЭО отметил, что глава края уделяет повышенное внимание развитию отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, и совместно возможно достижение показателей по снижению объемов захоронения ТКО на полигонах вдвое и 100%-ной обработке отходов раньше, чем это предусмотрено указом президента РФ. Это позволит Красноярскому краю занять лидирующие позиции в реализации реформы сферы обращения с отходами в Российской Федерации.

Пять объектов в Красноярском крае станут первоочередными в развитии инфраструктуры по обращению с ТКО: КПО «Назарово» мощностью тридцать пять тысяч тонн, КПО «Норильск» мощностью восемьдесят тысяч тонн, КПО «Мотыгино» мощностью шесть тысяч тонн, КПО «Ермаковское» мощностью двадцать тысяч тонн и объект для нужд Красноярска и прилегающих муниципальных образований мощностью 300 тысяч тонн в год.

Заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев рассказал о возможных вариантах финансирования проектов. Сумма капитальных затрат по ним составит 10,145 миллиарда рублей. Российский экологический оператор сможет профинансировать проекты, которые реализуются в рамках концессионных соглашений, в размере до 95 процентов за счет средств от размещения облигаций РЭО. Оператор активно использует механизм концессий для реализации проектов по строительству объектов по обращению с отходами в регионах.

Также сообщается, что за период с 2025 по 2027 год планируется создание еще одиннадцати объектов по обращению с отходами, общая мощность которых по сортировке составит 231 тыс. тонн и по утилизации — 200 тысяч тонн в год. Стоимость проектов оценивается не менее чем на 4 миллиарда рублей. Правительство Красноярского края вместе с РЭО в ближайшее время определит способ реализации этих проектов.

Подпишитесь
В Ростове жители спасают стрижей и борются с нашествием крыс в городе
Сегодня, 15:20
В Ростове продают участок рядом с Парамоновскими складами за 200 миллионов рублей
Сегодня, 15:18
Политолог заявил, что взрыв на Запорожской АЭС может навредить Ростову и Краснодару
Сегодня, 13:50
Холероподобную микрофлору обнаружили в воде в Ростове-на-Дону
Сегодня, 15:11
Ростовский цирк прекратил прием гастролей после военного мятежа Пригожина
Сегодня, 15:10
Экономист не советует ростовчанам продавать доллары после их роста до 100 рублей
Сегодня, 14:29