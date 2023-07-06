Буцаев: В Красноярском крае построят пять комплексных объектов по обращению с ТКО

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Детали строительства обсудили глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и врио губернатора региона Михаил Котюков. Об этом пишет prmira.ru.
Издание пишет, что Денис Буцаев рассказал о рассмотрении частных концессионных инициатив по четырем из пяти проектов и о том, что с правительством региона договорились об ускоренном принятии решения по этим объектам.
Глава РЭО отметил, что глава края уделяет повышенное внимание развитию отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, и совместно возможно достижение показателей по снижению объемов захоронения ТКО на полигонах вдвое и 100%-ной обработке отходов раньше, чем это предусмотрено указом президента РФ. Это позволит Красноярскому краю занять лидирующие позиции в реализации реформы сферы обращения с отходами в Российской Федерации.
Пять объектов в Красноярском крае станут первоочередными в развитии инфраструктуры по обращению с ТКО: КПО «Назарово» мощностью тридцать пять тысяч тонн, КПО «Норильск» мощностью восемьдесят тысяч тонн, КПО «Мотыгино» мощностью шесть тысяч тонн, КПО «Ермаковское» мощностью двадцать тысяч тонн и объект для нужд Красноярска и прилегающих муниципальных образований мощностью 300 тысяч тонн в год.
Заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев рассказал о возможных вариантах финансирования проектов. Сумма капитальных затрат по ним составит 10,145 миллиарда рублей. Российский экологический оператор сможет профинансировать проекты, которые реализуются в рамках концессионных соглашений, в размере до 95 процентов за счет средств от размещения облигаций РЭО. Оператор активно использует механизм концессий для реализации проектов по строительству объектов по обращению с отходами в регионах.
Также сообщается, что за период с 2025 по 2027 год планируется создание еще одиннадцати объектов по обращению с отходами, общая мощность которых по сортировке составит 231 тыс. тонн и по утилизации — 200 тысяч тонн в год. Стоимость проектов оценивается не менее чем на 4 миллиарда рублей. Правительство Красноярского края вместе с РЭО в ближайшее время определит способ реализации этих проектов.