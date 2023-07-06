Буцаев: В Красноярском крае построят пять комплексных объектов по обращению с ТКО

Также сообщается, что за период с 2025 по 2027 год планируется создание еще одиннадцати объектов по обращению с отходами, общая мощность которых по сортировке составит 231 тыс. тонн и по утилизации — 200 тысяч тонн в год. Стоимость проектов оценивается не менее чем на 4 миллиарда рублей. Правительство Красноярского края вместе с РЭО в ближайшее время определит способ реализации этих проектов.