Их обвиняют в передаче муниципальной земли в аренду. Речь идет о наделе земли, где и располагались аксайские рынки. Их закрытие в апреле 2021 года привело к большому общественному резонансу. Предприниматели, работавшие на рынках, через суд требовали вернуть им торговые точки, однако дела коммерсанты проиграли.