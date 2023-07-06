Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
12 июля в Ростове начинается суд по громкому делу об аксайских рынках. Сообщалось, что рассматривать его будет Пролетарский районный суд. Однако из-за большого количества подсудимых и их адвокатов заседания решили перенести в здание Ростовского гарнизонного суда.
Уточняется, рассматривать дело все равно будет судья из Пролетарского районного суда.
Обвиняемыми по делу проходят 16 человек. Среди них экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко, владелец рынков Карим Бабаев, его сыновья Эдуард и Вадим, учредитель Аксайского рынка Ивана Ситько и курировавшие незаконную торговлю Андрей Ремизов и Анатолий Свириденко.
Их обвиняют в передаче муниципальной земли в аренду. Речь идет о наделе земли, где и располагались аксайские рынки. Их закрытие в апреле 2021 года привело к большому общественному резонансу. Предприниматели, работавшие на рынках, через суд требовали вернуть им торговые точки, однако дела коммерсанты проиграли.