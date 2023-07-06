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Дело об аксайских рынках будут рассматривать в Ростовском гарнизонном суде

6 июля 2023, 09:40
Фото: 1MI
Дело об аксайских рынках будут рассматривать в Ростовском гарнизонном суде
Из-за большого количества участников дело об аксайских рынках решили рассматривать в здании Ростовского гарнизонного суда, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

12 июля в Ростове начинается суд по громкому делу об аксайских рынках. Сообщалось, что рассматривать его будет Пролетарский районный суд. Однако из-за большого количества подсудимых и их адвокатов заседания решили перенести в здание Ростовского гарнизонного суда.

Дело об аксайских рынках начнут рассматривать в Ростове 12 июля
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Уточняется, рассматривать дело все равно будет судья из Пролетарского районного суда.

Обвиняемыми по делу проходят 16 человек. Среди них экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко, владелец рынков Карим Бабаев, его сыновья Эдуард и Вадим, учредитель Аксайского рынка Ивана Ситько и курировавшие незаконную торговлю Андрей Ремизов и Анатолий Свириденко.

Их обвиняют в передаче муниципальной земли в аренду. Речь идет о наделе земли, где и располагались аксайские рынки. Их закрытие в апреле 2021 года привело к большому общественному резонансу. Предприниматели, работавшие на рынках, через суд требовали вернуть им торговые точки, однако дела коммерсанты проиграли.

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