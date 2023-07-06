Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Речь идет об участке, который находится в границах улиц Налбандяна, 20-я линия, Мурлычева, 18-я линия. Все исходные данные для подготовки документации передаст Департамент архитектуры и градостроительства города.
Добавим, что постановление уже подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко. Левченко является депутатом городской Думы.
Ранее появилась информация, что застройщик распланирует и размежует более 127 га земли в зеленой зоне Ростова. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.