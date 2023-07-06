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Депутату Гордумы в Ростове разрешили подготовить к застройке участок в Нахичевани

6 июля 2023, 07:22
Фото: Яндексм.Карты
Депутату Гордумы в Ростове разрешили подготовить к застройке участок в Нахичевани
В Ростове-на-Дону Валерию Левченко выдали разрешение на подготовку документации по планировке территории в районе улицы Налбандяна, говорится в документах администрации города.

Речь идет об участке, который находится в границах улиц Налбандяна, 20-я линия, Мурлычева, 18-я линия. Все исходные данные для подготовки документации передаст Департамент архитектуры и градостроительства города.

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Добавим, что постановление уже подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко. Левченко является депутатом городской Думы.

Ранее появилась информация, что застройщик распланирует и размежует более 127 га земли в зеленой зоне Ростова. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Документация#Планировка территории#20-я линия#Улица Налбандяна#Мурлычева#18-я линия#Глава городской администрации#Департамент архитектуры и градостроительства#Алексей Логвиненко#Депутат#Городская Дума#Застройщик#Зеленая зона#Ростов
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