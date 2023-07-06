rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Изображение материала

ДГТУ намерен возродить престиж инженерного образования

6 июля 2023, 08:18
Фото: ДГТУ
Донской государственный технический университет стал соучредителем консорциума экспериментальных образовательных площадок в области инженерного образования, заключив с рядом отечественных вузов соглашение о партнерстве. Подписанное 3 июля в рамках конференции #ИнженерыРешают

Соглашение преследует высокую цель — активное развитие экспериментальных образовательных площадок и повышение качества инженерного образования в России.
Инициатором объединения четырех университетов в консорциум выступила Школа образования ТюмГУ. В числе соучредителей — Тюменский государственный университет, Донской государственный технический университет, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина и Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова. Консорциум будет решать задачи по разработке, организации и реализации экспериментальных подходов в области инженерного образования. Помимо технических и образовательных задач партнеры будут всячески содействовать созданию развивающей и поддерживающей среды для сотрудников образования.

Как отметил ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук, «наше давнее сотрудничество с ДГТУ строится на стремлении экспериментировать в подходах к обучению». В рамках консорциума представители университетов смогут более широко и продуктивно обмениваться опытом, совместными усилиями развивать культуру экспериментирования и доказательности в образовании.

Ректор ДГТУ Бесарион Месхи отметил важную роль целевого содружества университетов как «мощной опоры для модернизации инженерного образования в России».

Фото: ДГТУ

— Важной задачей создаваемого консорциума является объединение усилий ведущих вузов страны в желании совершенствовать отечественную систему образования, — прокомментировал Бесарион Месхи. — Как только идея будет внедрена и начнет работать, результаты не заставят себя ждать.

За два дня работы конференции #ИнженерыРешают, которая проходила в стенах ДГТУ, в ней приняли участие более 100 представителей российских вузов и их индустриальных партнеров. Участники обсудили опыт создания и развития экспериментальных образовательных площадок и инженерных школ.

Подпишитесь
Жителей Ростова предупредили о 40-градусной жаре до конца недели
Вчера, 16:31
Уроженец Ростовской области Константин Горбунов погиб в ходе спецоперации
Сегодня, 07:06
Найденного мертвым в водохранилище политика из Таганрога могли ограбить
Сегодня, 05:44
Военный суд в Ростове рассмотрит самое массовое дело 18 участников нацбатальона
Сегодня, 05:11
Ростовчане заявили о нашествии крыс в центре города
Сегодня, 04:47
«Новые люди» в Ростовской области выдвинули 62 кандидата на выборы в Заксобрание
Сегодня, 10:44