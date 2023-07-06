ДГТУ намерен возродить престиж инженерного образования

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
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Updated Сегодня, 08:20
Соглашение преследует высокую цель — активное развитие экспериментальных образовательных площадок и повышение качества инженерного образования в России.
Инициатором объединения четырех университетов в консорциум выступила Школа образования ТюмГУ. В числе соучредителей — Тюменский государственный университет, Донской государственный технический университет, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина и Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова. Консорциум будет решать задачи по разработке, организации и реализации экспериментальных подходов в области инженерного образования. Помимо технических и образовательных задач партнеры будут всячески содействовать созданию развивающей и поддерживающей среды для сотрудников образования.
Как отметил ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук, «наше давнее сотрудничество с ДГТУ строится на стремлении экспериментировать в подходах к обучению». В рамках консорциума представители университетов смогут более широко и продуктивно обмениваться опытом, совместными усилиями развивать культуру экспериментирования и доказательности в образовании.
Ректор ДГТУ Бесарион Месхи отметил важную роль целевого содружества университетов как «мощной опоры для модернизации инженерного образования в России».
— Важной задачей создаваемого консорциума является объединение усилий ведущих вузов страны в желании совершенствовать отечественную систему образования, — прокомментировал Бесарион Месхи. — Как только идея будет внедрена и начнет работать, результаты не заставят себя ждать.
За два дня работы конференции #ИнженерыРешают, которая проходила в стенах ДГТУ, в ней приняли участие более 100 представителей российских вузов и их индустриальных партнеров. Участники обсудили опыт создания и развития экспериментальных образовательных площадок и инженерных школ.