ДГТУ намерен возродить престиж инженерного образования

Соглашение преследует высокую цель — активное развитие экспериментальных образовательных площадок и повышение качества инженерного образования в России.

Инициатором объединения четырех университетов в консорциум выступила Школа образования ТюмГУ. В числе соучредителей — Тюменский государственный университет, Донской государственный технический университет, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина и Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова. Консорциум будет решать задачи по разработке, организации и реализации экспериментальных подходов в области инженерного образования. Помимо технических и образовательных задач партнеры будут всячески содействовать созданию развивающей и поддерживающей среды для сотрудников образования.