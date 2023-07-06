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Экс-глава управления образования Батайска вернула звание «Почетного гражданина»

6 июля 2023, 15:55
Фото: mbou-sosh-2.ru
Экс-глава управления образования Батайска вернула звание «Почетного гражданина»
Бывшей главе управления образования Батайска Людмиле Берлим удалось вернуть звание «Почетного гражданина» через суд, об этом сообщили в местной газете.

Напомним, в начале текущего года батайчане выступили против присвоения звания Почетного гражданина экс-главе управления образования города Людмиле Берлим. За время ее работы в управлении образования в Батайске неоднократно выявляли случаи массового отравления детей, а в отношении самой Берлим прокуратура внесла три представления. Жители выступили категорически против присуждения женщине звания, поскольку вместе с ним Берлим может стать пожизненным обладателем большого количества льгот.

Правозащитник рассказал, как экс-чиновницу Батайска Берлим лишили почетного звания
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На первом этапе слушаний общественникам даже удалось добиться успеха, однако уже 5 июля Ростовский областной суд отменил решение предыдущей инстанции о незаконном признании Берлим «Почетным гражданином».

Газета «Батайское время» со ссылкой на адвоката истцов Павла Сагайда рассказал о решении истца, добавив, что активисты собираются продолжить борьбу за лишение Берлим звания. Произошедшее в Ростовском облсуде правозащитник назвал небольшой неприятностью, которую общественники преодолеют со временем.

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