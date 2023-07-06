Экс-глава управления образования Батайска вернула звание «Почетного гражданина»

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Напомним, в начале текущего года батайчане выступили против присвоения звания Почетного гражданина экс-главе управления образования города Людмиле Берлим. За время ее работы в управлении образования в Батайске неоднократно выявляли случаи массового отравления детей, а в отношении самой Берлим прокуратура внесла три представления. Жители выступили категорически против присуждения женщине звания, поскольку вместе с ним Берлим может стать пожизненным обладателем большого количества льгот.
На первом этапе слушаний общественникам даже удалось добиться успеха, однако уже 5 июля Ростовский областной суд отменил решение предыдущей инстанции о незаконном признании Берлим «Почетным гражданином».
Газета «Батайское время» со ссылкой на адвоката истцов Павла Сагайда рассказал о решении истца, добавив, что активисты собираются продолжить борьбу за лишение Берлим звания. Произошедшее в Ростовском облсуде правозащитник назвал небольшой неприятностью, которую общественники преодолеют со временем.