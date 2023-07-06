Экс-глава управления образования Батайска вернула звание «Почетного гражданина»

Напомним, в начале текущего года батайчане выступили против присвоения звания Почетного гражданина экс-главе управления образования города Людмиле Берлим. За время ее работы в управлении образования в Батайске неоднократно выявляли случаи массового отравления детей, а в отношении самой Берлим прокуратура внесла три представления. Жители выступили категорически против присуждения женщине звания, поскольку вместе с ним Берлим может стать пожизненным обладателем большого количества льгот.