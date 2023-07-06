Эксперты составили рейтинг компаний с большим ростом зарплат

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Как пишет издание Новые Известия, аудиторская компания «Б1» провела исследование, согласно которому в прошлом году при уровне инфляции 11,9 процента (официальные данные Росстата) 88 процентов принявших участие в опросе предприятий повысили своим сотрудникам заработную плату, увеличив фонды оплаты труда (ФОТ) в среднем на 8%.
При этом в исследование попали предприятия, работающие в сфере металлургии и горной добычи — эти отрасли сильнее всего пострадали от введенных против Российской Федерации санкций.
Группа компаний «Норникель» оказалась одним из лидеров по уровню индексации заработных плат в России, опередив такие крупнейшие предприятия в металлургической и горнодобывающей промышленности, как «Северсталь», «Русал», ОМК, ММК, «Металлоинвест», корпорация «ВСМПО-АВИСМА», СУЭК, АЛРОСА и др.
В соответствии с предоставленными данными, в прошлом году компания повысила на 20 процентов заработные платы в Норильске и Красноярском крае и на 10 процентов — в Мурманской области и других регионах присутствия. В 2023 году в соответствии со сделанным накануне заявлением заработная плата всех сотрудников «Норильского никеля» вырастет еще на 6,1 процента.
Компания «Северсталь» Алексея Мордашова в апреле 2022 года увеличила заработную плату на девять процентов всем своим работникам. Компания «Русал», подконтрольная Олегу Дерипаске, индексировала заработную плату на десять процентов. В других металлургических и горнодобывающих компаниях индексация заработных плат зафиксирована на аналогичном уровне. При этом в компании по производству титана ВСМПО-АВИСМА ситуация достаточно сложная: работники предприятия пригрозили руководству дойти до президента из-за проблем с индексацией заработных плат. ВСМПО-АВИСМА — важное предприятие для самолетостроения Российской Федерации. Но из-за позиции руководства компания уже начала терять работников.
О проблеме с кадрами говорят все больше экспертов. В том числе в своем исследовании рекордный уровень кадрового дефицита в российской промышленности с 1996 года отметил заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло. По его данным, показатель составил 35 процентов.
В соответствии с данными аудиторской компании «Б1», в 2023 году 64 процента предприятий ожидают сложности с подбором персонала. В тройку наиболее проблемных кадровых направлений эксперты включили рабочих на производстве — семьдесят один процент, производственный и инженерно-технический персонал — шестьдесят четыре процента, специалистов в области информационных технологий — сорок три процента.