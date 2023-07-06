rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Изображение материала

Эксперты составили рейтинг компаний с большим ростом зарплат

6 июля 2023, 12:18
Фото: 1MI
На российском рынке труда фиксируется дефицит кадров. Особенно нехватка специалистов наблюдается среди рабочих специальностей. При этом не все компании-гиганты готовы индексировать заработную плату своим сотрудникам.

Как пишет издание Новые Известия, аудиторская компания «Б1» провела исследование, согласно которому в прошлом году при уровне инфляции 11,9 процента (официальные данные Росстата) 88 процентов принявших участие в опросе предприятий повысили своим сотрудникам заработную плату, увеличив фонды оплаты труда (ФОТ) в среднем на 8%.

При этом в исследование попали предприятия, работающие в сфере металлургии и горной добычи — эти отрасли сильнее всего пострадали от введенных против Российской Федерации санкций.

Группа компаний «Норникель» оказалась одним из лидеров по уровню индексации заработных плат в России, опередив такие крупнейшие предприятия в металлургической и горнодобывающей промышленности, как «Северсталь», «Русал», ОМК, ММК, «Металлоинвест», корпорация «ВСМПО-АВИСМА», СУЭК, АЛРОСА и др.

В соответствии с предоставленными данными, в прошлом году компания повысила на 20 процентов заработные платы в Норильске и Красноярском крае и на 10 процентов — в Мурманской области и других регионах присутствия. В 2023 году в соответствии со сделанным накануне заявлением заработная плата всех сотрудников «Норильского никеля» вырастет еще на 6,1 процента.

Компания «Северсталь» Алексея Мордашова в апреле 2022 года увеличила заработную плату на девять процентов всем своим работникам. Компания «Русал», подконтрольная Олегу Дерипаске, индексировала заработную плату на десять процентов. В других металлургических и горнодобывающих компаниях индексация заработных плат зафиксирована на аналогичном уровне. При этом в компании по производству титана ВСМПО-АВИСМА ситуация достаточно сложная: работники предприятия пригрозили руководству дойти до президента из-за проблем с индексацией заработных плат. ВСМПО-АВИСМА — важное предприятие для самолетостроения Российской Федерации. Но из-за позиции руководства компания уже начала терять работников.

О проблеме с кадрами говорят все больше экспертов. В том числе в своем исследовании рекордный уровень кадрового дефицита в российской промышленности с 1996 года отметил заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло. По его данным, показатель составил 35 процентов.

В соответствии с данными аудиторской компании «Б1», в 2023 году 64 процента предприятий ожидают сложности с подбором персонала. В тройку наиболее проблемных кадровых направлений эксперты включили рабочих на производстве — семьдесят один процент, производственный и инженерно-технический персонал — шестьдесят четыре процента, специалистов в области информационных технологий — сорок три процента.

Подпишитесь
В Ростове жители спасают стрижей и борются с нашествием крыс в городе
Сегодня, 15:20
В Ростове продают участок рядом с Парамоновскими складами за 200 миллионов рублей
Сегодня, 15:18
Политолог заявил, что взрыв на Запорожской АЭС может навредить Ростову и Краснодару
Сегодня, 13:50
Холероподобную микрофлору обнаружили в воде в Ростове-на-Дону
Сегодня, 15:11
Ростовский цирк прекратил прием гастролей после военного мятежа Пригожина
Сегодня, 15:10
Экономист не советует ростовчанам продавать доллары после их роста до 100 рублей
Сегодня, 14:29