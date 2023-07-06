Эксперты составили рейтинг компаний с большим ростом зарплат

Компания «Северсталь» Алексея Мордашова в апреле 2022 года увеличила заработную плату на девять процентов всем своим работникам. Компания «Русал», подконтрольная Олегу Дерипаске, индексировала заработную плату на десять процентов. В других металлургических и горнодобывающих компаниях индексация заработных плат зафиксирована на аналогичном уровне. При этом в компании по производству титана ВСМПО-АВИСМА ситуация достаточно сложная: работники предприятия пригрозили руководству дойти до президента из-за проблем с индексацией заработных плат. ВСМПО-АВИСМА — важное предприятие для самолетостроения Российской Федерации. Но из-за позиции руководства компания уже начала терять работников.