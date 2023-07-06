Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Ранее жителям региона пообещали температуру до 40 градусов, из-за чего ожидается высокая пожароопасность. Сейчас принимаются меры для обеспечения надежной работы электросетевого комплекса во время пиковых нагрузок.
Жителям Ростовской области напомнили, что сообщить о возгорании можно по телефону 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 112.
«Неаккуратное обращение с огнем на природе может привести к пожару и повреждению огнем электроустановок, опор ЛЭП. Это приведет к сбоям в электроснабжении», — сказано в сообщении.
Ростовчане попросили заменить раскаленные в жару стеклянные остановки в центре города.