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Энергетики в Ростовской области усилили меры безопасности из-за аномальной жары

6 июля 2023, 15:09
Фото: vk.com/donenergo
Энергетики в Ростовской области усилили меры безопасности из-за аномальной жары
В Ростовской области из-за очень жаркой погоды усилили контроль за работой энергообъектов, сообщают «Россети Юг».

Ранее жителям региона пообещали температуру до 40 градусов, из-за чего ожидается высокая пожароопасность. Сейчас принимаются меры для обеспечения надежной работы электросетевого комплекса во время пиковых нагрузок.

Ростовчане просят заменить раскаленные в жару стеклянные остановки в центре города
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Жителям Ростовской области напомнили, что сообщить о возгорании можно по телефону 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 112.

«Неаккуратное обращение с огнем на природе может привести к пожару и повреждению огнем электроустановок, опор ЛЭП. Это приведет к сбоям в электроснабжении», — сказано в сообщении.

Ростовчане попросили заменить раскаленные в жару стеклянные остановки в центре города.

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