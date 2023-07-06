«Хамам»: пассажиры Ростова автобуса №29 едва не расплавились из-за 53-градусной жары

«У нас если в 20%[прим. редакции — транспорта] работают сплиты[прим. редакции — уже хорошо], а в остальных случаях водители просто не закрывают двери и едут. Им начинаешь говорить, они молчат, особенно, №40 и 55 маршруты. Когда это закончится?», — спросили ростовчане.