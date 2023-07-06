«Хамам»: пассажиры Ростова автобуса №29 едва не расплавились из-за 53-градусной жары

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Telegram-канал «Вести. Дон» поделился снимком читательницы, которая проехалась в салоне автобуса №29 «ж/д станция Сельмаш — Институт Сервиса». Девушка сфотографировала информационное табло в салоне автобуса, которое показывало температуру в салоне — +53 градуса.
Увиденное шокировало ростовчан, которые не понимают, как можно возить людей в «микроволновках на колесах». Пассажиры заявили, что аналогичная ситуация сложилась и в автобусах №94 и 96.
«У нас если в 20%[прим. редакции — транспорта] работают сплиты[прим. редакции — уже хорошо], а в остальных случаях водители просто не закрывают двери и едут. Им начинаешь говорить, они молчат, особенно, №40 и 55 маршруты. Когда это закончится?», — спросили ростовчане.
«Бесплатная баня», «53, практически хамам!», «…[прим. редакции — умереть] можно», — отметили другие комментаторы.
Ранее в одном из ростовских автобусов воздух прогрелся до 43 градусов жары.