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«Хамам»: пассажиры Ростова автобуса №29 едва не расплавились из-за 53-градусной жары

6 июля 2023, 16:53
Фото: 1MI
«Хамам»: пассажиры Ростова автобуса №29 едва не расплавились из-за 53-градусной жары

В Ростове в салоне автобуса №29 зафиксировали +53 градуса

В Ростове пассажиры маршрута №29 поделились снимками информационного табло в салоне автобуса, зафиксировавшего 53 градуса жары, об этом сообщили местные СМИ.

Telegram-канал «Вести. Дон» поделился снимком читательницы, которая проехалась в салоне автобуса №29 «ж/д станция Сельмаш — Институт Сервиса». Девушка сфотографировала информационное табло в салоне автобуса, которое показывало температуру в салоне — +53 градуса.

Фото: Telegram-канал «Вести. Дон»

Увиденное шокировало ростовчан, которые не понимают, как можно возить людей в «микроволновках на колесах». Пассажиры заявили, что аналогичная ситуация сложилась и в автобусах №94 и 96.

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«У нас если в 20%[прим. редакции — транспорта] работают сплиты[прим. редакции — уже хорошо], а в остальных случаях водители просто не закрывают двери и едут. Им начинаешь говорить, они молчат, особенно, №40 и 55 маршруты. Когда это закончится?», — спросили ростовчане.

«Бесплатная баня», «53, практически хамам!», «…[прим. редакции — умереть] можно», — отметили другие комментаторы.

Ранее в одном из ростовских автобусов воздух прогрелся до 43 градусов жары.

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