Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
В регионе из-за жары и обильных осадков усилили мониторинг микробного загрязнения водоемов. Из-за сложившейся ситуации ввели ограничения в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище.
«Ограничения касаются купания, ловли рыбы, использования воды для хозяйственных нужд. Они будут действовать до завершения комплекса лабораторных исследований», — сказано в сообщении.
Местных жителей призывают соблюдать правила личной гигиены и купаться только в разрешенных местах. При первых признаках острых кишечных инфекций стоит обращаться за медпомощью.
Ранее стало известно, что из-за роста солености воды в Азовском море могут появиться новые паразиты.