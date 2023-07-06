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Холероподобную микрофлору обнаружили в воде в Ростове-на-Дону

6 июля 2023, 15:11
Фото: Иллюстрация / clati.ru
Холероподобную микрофлору обнаружили в воде в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в реке Темерник во время проверки обнаружили холероподобную микрофлору, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В регионе из-за жары и обильных осадков усилили мониторинг микробного загрязнения водоемов. Из-за сложившейся ситуации ввели ограничения в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище.

«Ограничения касаются купания, ловли рыбы, использования воды для хозяйственных нужд. Они будут действовать до завершения комплекса лабораторных исследований», — сказано в сообщении.

Из-за роста солености воды в Азовском море могут появиться новые паразиты
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Местных жителей призывают соблюдать правила личной гигиены и купаться только в разрешенных местах. При первых признаках острых кишечных инфекций стоит обращаться за медпомощью.

Ранее стало известно, что из-за роста солености воды в Азовском море могут появиться новые паразиты.

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