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Импортный алкоголь подорожает на 10% в Ростовской области

6 июля 2023, 07:04
Фото: pxhere.com
Импортный алкоголь подорожает на 10% в Ростовской области
Цены на импортный алкоголь могут подняться до 10% в Ростовской области, пишут СМИ.

Импортные спиртные напитки могут подорожать на 10% в Ростовской области из-за снижения курса рубля. Рост цен будет заметен уже с середины июля, отмечает «Ъ».

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Западные поставщики отмечают, что если курс останется на отметке в 100 рублей за один евро, то поднимать стоимость продукции не станут. Однако если цена евро превысит 120 рублей, то импортное вино, вероятно, подорожает на 6-8%, а пиво — на 7-10%. Уникальные и редкие вина могут вырасти в стоимости и до 30%.

Ранее сообщалось, что продукты резко подорожали в Ростовской области в 2023 году.

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