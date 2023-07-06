Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Импортные спиртные напитки могут подорожать на 10% в Ростовской области из-за снижения курса рубля. Рост цен будет заметен уже с середины июля, отмечает «Ъ».
Западные поставщики отмечают, что если курс останется на отметке в 100 рублей за один евро, то поднимать стоимость продукции не станут. Однако если цена евро превысит 120 рублей, то импортное вино, вероятно, подорожает на 6-8%, а пиво — на 7-10%. Уникальные и редкие вина могут вырасти в стоимости и до 30%.
Ранее сообщалось, что продукты резко подорожали в Ростовской области в 2023 году.