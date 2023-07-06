Западные поставщики отмечают, что если курс останется на отметке в 100 рублей за один евро, то поднимать стоимость продукции не станут. Однако если цена евро превысит 120 рублей, то импортное вино, вероятно, подорожает на 6-8%, а пиво — на 7-10%. Уникальные и редкие вина могут вырасти в стоимости и до 30%.