Кандидат обвинил избирком в Новороссийске в нарушении законодательства

Posted Сегодня, 20:07
Published Сегодня, 20:07
Modified Сегодня, 20:15
Updated Сегодня, 20:15
По словам Пилипенко, 29 июня он якобы столкнулся с нарушением избирательного законодательства со стороны ТИК «Центральная» — о заседании комиссии его уведомили только накануне вечером. Хотя регламент обязывает разослать уведомления не меньше, чем за сутки, чтобы люди ознакомились с повесткой, проектами решений и подготовились к заседанию.
«На мой взгляд, комиссия намеренно оповещает членов комиссии, голосующих часто отлично от большинства, в самый последний момент с целью помешать их работе в составе комиссии», — отмечает член ТИК.
Представитель избиркома также говорит, что избирательная комиссия Новороссийска систематически отказывает ему в получении копий решений, несмотря на десятки обращений. Представители ТИК мотивируют это решение распоряжениями кураторов из Краевой комиссии.
«По сути, членам комиссии предлагается голосовать за выносимые постановления и решения комиссии вслепую, не имея возможности прочитать и ознакомиться с проектами, внести свои предложения и правки», — добавляет Пилипенко.
В территориальной избирательной комиссии «Центральная» города Новороссийска комментировать ситуацию нашему корреспонденту отказались.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, какие выборы пройдут в Ростовской области в 2023 году.