Кандидат обвинил избирком в Новороссийске в нарушении законодательства

По словам Пилипенко, 29 июня он якобы столкнулся с нарушением избирательного законодательства со стороны ТИК «Центральная» — о заседании комиссии его уведомили только накануне вечером. Хотя регламент обязывает разослать уведомления не меньше, чем за сутки, чтобы люди ознакомились с повесткой, проектами решений и подготовились к заседанию.