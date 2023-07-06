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Кандидат обвинил избирком в Новороссийске в нарушении законодательства

6 июля 2023, 20:07
Фото: 1MI
В Новороссийске избирком мешает оппозиционным кандидатам готовиться к выборам
В Новороссийске Краснодарского края территориальная избирательная комиссия заранее не оповещает кандидата о предстоящих заседаниях, чтобы помешать их работе, считает член ТИК «Центральная» Роман Пилипенко.

По словам Пилипенко, 29 июня он якобы столкнулся с нарушением избирательного законодательства со стороны ТИК «Центральная» — о заседании комиссии его уведомили только накануне вечером. Хотя регламент обязывает разослать уведомления не меньше, чем за сутки, чтобы люди ознакомились с повесткой, проектами решений и подготовились к заседанию.

«На мой взгляд, комиссия намеренно оповещает членов комиссии, голосующих часто отлично от большинства, в самый последний момент с целью помешать их работе в составе комиссии», — отмечает член ТИК.

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Представитель избиркома также говорит, что избирательная комиссия Новороссийска систематически отказывает ему в получении копий решений, несмотря на десятки обращений. Представители ТИК мотивируют это решение распоряжениями кураторов из Краевой комиссии.

«По сути, членам комиссии предлагается голосовать за выносимые постановления и решения комиссии вслепую, не имея возможности прочитать и ознакомиться с проектами, внести свои предложения и правки», — добавляет Пилипенко.

В территориальной избирательной комиссии «Центральная» города Новороссийска комментировать ситуацию нашему корреспонденту отказались.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, какие выборы пройдут в Ростовской области в 2023 году.

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