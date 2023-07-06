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Круговорот хлеба в Сальске: оплаченный филантропом хлеб продали дважды

6 июля 2023, 12:09
Фото: 1MI
Круговорот хлеба в Сальске: оплаченный филантропом хлеб продали дважды

В Сальске хлеб, оплаченный филантропом для малоимущих, решили продать второй раз

В Сальске местный житель решил помочь нуждающимся и оплатил хлеб на 100 тысяч рублей, однако продавцы решили продать его второй раз, об этом рассказали в местном Telegram-канале.

Telegram-канал Don_Mash рассказал, что в Сальске местный житель Сергей потратил около 100 тысяч рублей на покупку хлеба для нуждающихся. По словам Сергея, он посетил булочные в Сальске, где попросил сотрудников продать ему хлеб, чтобы в дальнейшем раздать его малоимущим. В магазинах подтвердили, что могут осуществить такую продажу, однако позднее оказалось, что филантропа обманули.

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По словам Сергея, стоило ему покинуть Крученую балку, как ему написали сообщение о том, что хлеб не раздают, а якобы продают повторно. Филантроп послал двух своих знакомых проверить достоверность сообщения, и те подтвердили, что им пришлось покупать хлеб за собственные деньги.

«Барыги никуда не делись, это в крови у некоторых», — возмутились дончане.

Других же жителей удивило, что филантроп не стал сам участвовать в раздаче хлеба, чтобы быть уверенным, что его просьбу выполнят, как следует.

«А почему тогда он их не раздал? И как он понял, что в продажу пошли именно те, которые купил он, если он их не забрал?», — спросили комментаторы.

Официального подтверждения этой истории ни от одной из сторон конфликта пока не поступило, данные уточняются.

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