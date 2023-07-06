Круговорот хлеба в Сальске: оплаченный филантропом хлеб продали дважды

Telegram-канал Don_Mash рассказал, что в Сальске местный житель Сергей потратил около 100 тысяч рублей на покупку хлеба для нуждающихся. По словам Сергея, он посетил булочные в Сальске, где попросил сотрудников продать ему хлеб, чтобы в дальнейшем раздать его малоимущим. В магазинах подтвердили, что могут осуществить такую продажу, однако позднее оказалось, что филантропа обманули.