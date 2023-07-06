Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Напомним, что температура воздуха в городе может достигать 40 градусов. Из-за этого объявлено штормовое предупреждение.
«В городе начался стрижепад. Они на землю не садятся, потому как не могут с нее взлететь. Если видите, что стриж упал на землю, значит он обезвожен, и ему надо помочь», — написал автор.
Пользователи в комментариях сообщили, что сейчас можно заметить большое количество таких птиц. Вместе с этим горожане начали делиться в соцсетях фотографиями спасенных стрижей.
Ранее эколог рассказал, почему в Ростовской области гибнут дикие животные и птицы.