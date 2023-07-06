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Массовое падение птиц началось в Ростове-на-Дону из-за жары

6 июля 2023, 10:05
Фото: pxhere.com
Массовое падение птиц началось в Ростове-на-Дону из-за жары
В Ростове-на-Дону из-за сильной жары началось падение стрижей, сообщили горожане в соцсетях.

Напомним, что температура воздуха в городе может достигать 40 градусов. Из-за этого объявлено штормовое предупреждение.

«В городе начался стрижепад. Они на землю не садятся, потому как не могут с нее взлететь. Если видите, что стриж упал на землю, значит он обезвожен, и ему надо помочь», — написал автор.

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Пользователи в комментариях сообщили, что сейчас можно заметить большое количество таких птиц. Вместе с этим горожане начали делиться в соцсетях фотографиями спасенных стрижей.

Ранее эколог рассказал, почему в Ростовской области гибнут дикие животные и птицы.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Массовое падение птиц#Жара#Стихийное бедствие#Строительные птицы#Спасение птиц#Экология
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