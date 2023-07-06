Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
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Updated Сегодня, 11:49
Проведение подобных работ обеспечивает Управление благоустройства и лесного хозяйства. Это необходимо для предотвращения опасных инфекционных болезней в городе.
«Подрядчик выявляет и уничтожает переносчиков инфекций. В среду, 5 июля, работы провели на площади более трех гектаров», — сказано в сообщении.
Ранее ростовчане пожаловались на большое количество крыс в центре города. Некоторые горожане обвиняют в этом тех, кто выбрасывает еду на улице.
До этого зоолог Александр Липкович заявил, что большое количество грызунов и голубей опасно для местных жителей.