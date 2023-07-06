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Массовое уничтожение крыс провели в Ростове-на-Дону

6 июля 2023, 11:47
Фото: pxhere.com
Массовое уничтожение крыс провели в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на площади 3,4 гектара провели дератизационные мероприятия, сообщили в городской администрации.

Проведение подобных работ обеспечивает Управление благоустройства и лесного хозяйства. Это необходимо для предотвращения опасных инфекционных болезней в городе.

«Подрядчик выявляет и уничтожает переносчиков инфекций. В среду, 5 июля, работы провели на площади более трех гектаров», — сказано в сообщении.

Ростовчане заявили о нашествии крыс в центре города
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Ранее ростовчане пожаловались на большое количество крыс в центре города. Некоторые горожане обвиняют в этом тех, кто выбрасывает еду на улице.

До этого зоолог Александр Липкович заявил, что большое количество грызунов и голубей опасно для местных жителей.

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