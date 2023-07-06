МТС Банк добавил перечень драгметаллов для открытия ОМС

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Таким образом банк расширил возможности клиентов для инвестирования денежных средств. Для размещения на ОМС клиент может приобрести от одного грамма драгметалла.
Обезличенный металлический счет — это специальный счет, на котором отражается принадлежащий клиенту драгоценный металл (в граммах без сведений о пробе, номерах слитков и производителе).
Открыть ОМС можно в любом дополнительном офисе, при этом клиенты-держатели пакетов услуг Private и PremiumBanking могут воспользоваться услугами персонального менеджера. После открытия клиент сразу увидит сам счет и остаток по нему в разделе «Счета» на главном экране мобильного приложения.
Золото, платина и другие металлы сегодня стали популярными финансовыми инструментами для долгосрочных инвестиций. Это очень удобно для клиента: в любой момент можно как пополнить счет, купив драгметалл, так и продать банку часть или весь металл, получив за него денежные средства. Открытие и закрытие счета осуществляется бесплатно.