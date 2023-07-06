МТС Банк добавил перечень драгметаллов для открытия ОМС

Золото, платина и другие металлы сегодня стали популярными финансовыми инструментами для долгосрочных инвестиций. Это очень удобно для клиента: в любой момент можно как пополнить счет, купив драгметалл, так и продать банку часть или весь металл, получив за него денежные средства. Открытие и закрытие счета осуществляется бесплатно.