МТС Банк объявил акцию для владельцев премиальных карт

Для участия в розыгрыше призов по итогам акции нужно в течение двух месяцев — с 3 июля по 3 сентября 2023 года — каждую календарную неделю совершать от трех покупок на сумму не менее двух тысяч рублей за каждую. За каждые три операции в неделю, отвечающие требованиям, банк присвоит уникальный код. Далее все просто: больше платежей — больше уникальных кодов — больше шансов у клиента получить желанный приз.