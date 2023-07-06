МТС Банк объявил акцию для владельцев премиальных карт

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Для участия в розыгрыше призов по итогам акции нужно в течение двух месяцев — с 3 июля по 3 сентября 2023 года — каждую календарную неделю совершать от трех покупок на сумму не менее двух тысяч рублей за каждую. За каждые три операции в неделю, отвечающие требованиям, банк присвоит уникальный код. Далее все просто: больше платежей — больше уникальных кодов — больше шансов у клиента получить желанный приз.
Для участия в акции «Лето в ритме шопинга», необходимо:
быть держателем премиальной карты МТС Банка;
иметь подключенный пакет услуг «МТС Банк Премиум»;
зарегистрироваться в любой из периодов. (Нажать на главной странице мобильного приложения МТС Банка на баннер с предложением участия в акции и далее на кнопку «Принять участие» в появившемся окне);
оплатить Премиальной картой МТС Банка не менее трех покупок (товаров или услуг) в течение одной календарной недели в любой из периодов: с 3 по 30 июля 2023 г. или с 31 июля по 3 сентября 2023 года, на сумму не менее двух тысяч рублей за каждую покупку.
Победителей Банк определит с помощью «Рандомайзера»
не позднее 20 августа — за период трат с 3 по 30 июля 2023 года;
не позднее 20 сентября — за период трат с 31 июля по 3 сентября 2023 года;
не позднее 20 сентября — отдельный розыгрыш гран-при за оба периода трат.
Общий призовой фонд акции — 57 призов. Все подробности по условиям акции — по ссылке.