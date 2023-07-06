Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Брат погибшего рассказал «Газете.ру», что Андрея Кудрявцева, тело которого обнаружили в Северном водохранилище Ростова, могли ограбить. По его словам, при нем не нашли телефона и документов.
«Телефон Кудрявцева все еще включен, но работает без сим-карты. На теле была травма, экспертиза установит все обстоятельства», — пишет издание.
Отмечается, что погибшему было 38 лет. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее подросток разбился, упав со скалы на каньоне в Ростовской области.