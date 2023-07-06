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Найденного мертвым в водохранилище политика из Таганрога могли ограбить

6 июля 2023, 05:44
Фото: 1MI
Экс-кандидата в депутаты Заксобрания Ростовской области, тело которого нашли в водоеме, могли ограбить, пишут СМИ.

Брат погибшего рассказал «Газете.ру», что Андрея Кудрявцева, тело которого обнаружили в Северном водохранилище Ростова, могли ограбить. По его словам, при нем не нашли телефона и документов.

«Телефон Кудрявцева все еще включен, но работает без сим-карты. На теле была травма, экспертиза установит все обстоятельства», — пишет издание.

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Отмечается, что погибшему было 38 лет. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее подросток разбился, упав со скалы на каньоне в Ростовской области.

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