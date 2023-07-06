В Ростове на Пушкинской до 14 июля ограничили парковку машин на отрезке от Буденновского до Доломановского в обе стороны. Запрет будет действовать с 20.00 мск до 08.00 мск. В эти часы на улице нельзя будет останавливать или парковать авто.