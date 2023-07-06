Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В Ростове на Пушкинской до 14 июля ограничили парковку машин на отрезке от Буденновского до Доломановского в обе стороны. Запрет будет действовать с 20.00 мск до 08.00 мск. В эти часы на улице нельзя будет останавливать или парковать авто.
Ограничение власти объяснили нанесением дорожной разметки.
Уточняется также, что с 08.00 мск до 20.00 мск парковка и остановка машин будет осуществляться в обычном режиме без ограничений.
Напомним, запрет на ночную парковку на Пушкинской вводится уже в четвертый раз. Ранее ограничения также были обусловлены дорожными работами.