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Ночную парковку на Пушкинской в Ростове запретили в четвертый раз

6 июля 2023, 07:20
Фото: 1MI
Ночную парковку на Пушкинской в Ростове запретили в четвертый раз
На улице Пушкинской в Ростове снова ограничили ночную парковку, сообщили в администрации города.

В Ростове на Пушкинской до 14 июля ограничили парковку машин на отрезке от Буденновского до Доломановского в обе стороны. Запрет будет действовать с 20.00 мск до 08.00 мск. В эти часы на улице нельзя будет останавливать или парковать авто.

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Ограничение власти объяснили нанесением дорожной разметки.

Уточняется также, что с 08.00 мск до 20.00 мск парковка и остановка машин будет осуществляться в обычном режиме без ограничений.

Напомним, запрет на ночную парковку на Пушкинской вводится уже в четвертый раз. Ранее ограничения также были обусловлены дорожными работами.

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