«Новые люди» в Ростовской области выдвинули 62 кандидата на выборы в Заксобрание

«Наши кандидаты — это настоящие новые люди, смело смотрящие вперёд, амбициозные. Они уже многое сделали для своих городов и продолжают вести непрерывную работу. Стремятся к новому, уважая историю и культуру родного края. Даже место для нашей сегодняшней встречи было выбрано неслучайно: атмосфера бывшего дома братьев Мартын позволяет ощутить связь с историей, слияние прошлого и настоящего, и сделать динамичный, уверенный шаг вперёд, — отметил секретарь регионального отделения партии Александр Чухлебов. — Для нас это первые большие выборы в регионе. Но с нами сторонники деятельного патриотизма, в нашей команде много профессионалов и прагматичных романтиков. И мы готовы создавать будущее на Дону!».