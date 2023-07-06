«Новые люди» в Ростовской области выдвинули 62 кандидата на выборы в Заксобрание

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Выдвижение состоялось в стенах музея-заповедника «Шолохов-Центр». С «Новыми людьми» на выборы в областной парламент идут предприниматели, построившие свое дело «с нуля», преподаватели, журналисты, известные общественные деятели и активисты, представители молодого поколения.
Возглавляет список секретарь регионального отделения Александр Чухлебов, вторым идёт член Совета регионального отделения Герман Запорожченко.
Среди тех, кто будет бороться за места в Законодательном собрании Ростовской области также член Совета Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России Андрей Климов, экс-председатель регионального отделения «Партии Роста» Игорь Симаков, руководитель образовательной программы «Капитаны» в Ростове-на-Дону Мария Шестакова и предприниматель Артур Рыбакьян.
На конференции присутствовали Глава комитета по правозащите при Государственной Думе РФ фракции «Новые люди» Александр Хуруджи и Председатель комитета по культуре регионального отделения в Ростовской области Политической партии «Новые люди», художник, поэт и музыкант, казак Максим Ильинов.
«Мы притягиваем людей, которые хотят действовать: кто-то хочет защищать животных, кто-то хочет изменить законы, кто-то — реализовать свою мечту или построить карьеру. Пусть наша партия будет хорошей платформой для тех, кто — хочет. Мы приходим для того, чтобы делать, для того, чтобы добиваться», — сказал после поздравления кандидатов Александр Хуруджи.
«Наши кандидаты — это настоящие новые люди, смело смотрящие вперёд, амбициозные. Они уже многое сделали для своих городов и продолжают вести непрерывную работу. Стремятся к новому, уважая историю и культуру родного края. Даже место для нашей сегодняшней встречи было выбрано неслучайно: атмосфера бывшего дома братьев Мартын позволяет ощутить связь с историей, слияние прошлого и настоящего, и сделать динамичный, уверенный шаг вперёд, — отметил секретарь регионального отделения партии Александр Чухлебов. — Для нас это первые большие выборы в регионе. Но с нами сторонники деятельного патриотизма, в нашей команде много профессионалов и прагматичных романтиков. И мы готовы создавать будущее на Дону!».
Справка: Партия «Новые люди» появились 1 марта 2020 года, а уже в 2021-м стала пятой политической силой, обновившей парламент впервые почти за 20 лет.