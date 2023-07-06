Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Пункт отбора на военную службу приглашает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Контракт заключается на срок от года, а все документы оформляются в течение дня.
«Единовременная выплата за подписание контракта составляет 195 тысяч рублей. Кроме того, положена региональная выплата в 100 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что пункт отбора находится на улице Оганова, 22. При себе нужно иметь паспорт и военный билет.
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