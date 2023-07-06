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Почти 300 тыс рублей пообещали ростовчанам за заключение контракта на военную службу

6 июля 2023, 09:14
Фото: mil.ru
Почти 300 тыс рублей обещают ростовчанам за заключение контракта на военную службу
В Ростове-на-Дону предусмотрены высокие единовременные выплаты для тех, кто заключит контракт на военную службу, сообщили в городской администрации.

Пункт отбора на военную службу приглашает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Контракт заключается на срок от года, а все документы оформляются в течение дня.

«Единовременная выплата за подписание контракта составляет 195 тысяч рублей. Кроме того, положена региональная выплата в 100 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что пункт отбора находится на улице Оганова, 22. При себе нужно иметь паспорт и военный билет.

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