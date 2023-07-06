Под Таганрогом построят завод по производству подсолнечного масла

Заказчиком работ выступило ООО «Агропрайм». Компания существует на рынке уже восемь лет и специализируется на производстве масел и жиров. За прошлый год выручка «Агропрайм», согласно данным системы Basis, составила 5,76 миллиарда рублей с приростом два миллиарда рублей по отношению к показателям 2021 года.