Под Таганрогом построят завод по производству подсолнечного масла

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В среду, 5 июля, вышло положительное заключение на проект строительства маслоэкстракционного завода в селе Троицком в Неклиновском районе. Производительность завода составит одну тысячу тонн семян подсолнечника в сутки. Сроки начала и планируемого завершения работ пока неизвестны.
Заказчиком работ выступило ООО «Агропрайм». Компания существует на рынке уже восемь лет и специализируется на производстве масел и жиров. За прошлый год выручка «Агропрайм», согласно данным системы Basis, составила 5,76 миллиарда рублей с приростом два миллиарда рублей по отношению к показателям 2021 года.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области появится новый молокозавод за 170 миллионов рублей.