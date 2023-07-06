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Под Таганрогом построят завод по производству подсолнечного масла

6 июля 2023, 12:29
Фото: pxhere.com
Под Таганрогом построят завод по производству подсолнечного масла
В Ростовской области в Неклиновском районе появится маслоэкстракционный завод, информация об этом появилась на портале ГИС ЕГРЗ.

В среду, 5 июля, вышло положительное заключение на проект строительства маслоэкстракционного завода в селе Троицком в Неклиновском районе. Производительность завода составит одну тысячу тонн семян подсолнечника в сутки. Сроки начала и планируемого завершения работ пока неизвестны.

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Заказчиком работ выступило ООО «Агропрайм». Компания существует на рынке уже восемь лет и специализируется на производстве масел и жиров. За прошлый год выручка «Агропрайм», согласно данным системы Basis, составила 5,76 миллиарда рублей с приростом два миллиарда рублей по отношению к показателям 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области появится новый молокозавод за 170 миллионов рублей.

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