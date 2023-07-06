Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Эксперт считает, что возможный удар Украины по Запорожской атомной электростанции может стать финальной точкой неудачного контрнаступления. Для представителей киевского режима эта провокация станет удобным способом для создания нового по уровню конфликта между Россией и европейскими странами.
«Несмотря ни на что, обвинят нас. И вариант такого стечения обстоятельств, в части подрыва, надо рассматривать вполне серьезно. И вроде как мы не применили ядерное оружие, но нас обвинили в катастрофе», — говорит Гусий.
Что касается последствий для Ростовской области, Краснодарского края и ряда других регионов России, то без следа удар пройти не может, даже несмотря на удаленность.
По словам политолога, речь не идет о прямом заражении. Но стоит учитывать, что все экосистемы связаны между собой, в том числе водная часть, сельскохозяйственная и животная. А значит, в какой-то момент придется менять многое, чтобы исключить ряд болезней.
«Глядя на реакцию Кремля вокруг Запорожской АЭС, вариант с ее подрывом со стороны Украины, как и последствия для регионов, уже просчитаны. Хочется верить в благоразумность режима Зеленского, но практика показывает обратное», — заключил собеседник.
Ранее сообщалось, что в случае разрушения Запорожской АЭС в первую очередь пострадают оккупированные Украиной территории. Такое мнение корреспонденту RostovGazeta выразил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.