rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Изображение материала

Политолог заявил, что взрыв на Запорожской АЭС может навредить Ростову и Краснодару

6 июля 2023, 13:50
Фото: DENAMAX/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Политолог заявил, что взрыв на Запорожской АЭС может навредить Ростову и Краснодару
Последствия возможного взрыва на Запорожской АЭС не смогут пройти бесследно для Ростовской области и Краснодарского края, несмотря на удаленность от эпицентра, заявил краснодарский политолог Андрей Гусий.

Эксперт считает, что возможный удар Украины по Запорожской атомной электростанции может стать финальной точкой неудачного контрнаступления. Для представителей киевского режима эта провокация станет удобным способом для создания нового по уровню конфликта между Россией и европейскими странами.

«Несмотря ни на что, обвинят нас. И вариант такого стечения обстоятельств, в части подрыва, надо рассматривать вполне серьезно. И вроде как мы не применили ядерное оружие, но нас обвинили в катастрофе», — говорит Гусий.

Что касается последствий для Ростовской области, Краснодарского края и ряда других регионов России, то без следа удар пройти не может, даже несмотря на удаленность.

Эколог рассказал, как разрушение Каховской ГЭС в будущем повлияет на климат Кубани
Узнать подробнее

По словам политолога, речь не идет о прямом заражении. Но стоит учитывать, что все экосистемы связаны между собой, в том числе водная часть, сельскохозяйственная и животная. А значит, в какой-то момент придется менять многое, чтобы исключить ряд болезней.

«Глядя на реакцию Кремля вокруг Запорожской АЭС, вариант с ее подрывом со стороны Украины, как и последствия для регионов, уже просчитаны. Хочется верить в благоразумность режима Зеленского, но практика показывает обратное», — заключил собеседник.

Ранее сообщалось, что в случае разрушения Запорожской АЭС в первую очередь пострадают оккупированные Украиной территории. Такое мнение корреспонденту RostovGazeta выразил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Читайте также:
Эксперт высказался о рисках для Кубани в случае создания Украиной «грязной бомбы»Симоньян заявила, что опасается ударов от ВСУ по Краснодару и по Ростову-на-ДонуВассерман оценил риски сброса «грязной ядерной бомбы» Украины на Ростовскую область
#Спецоперация#Происшествие#Ростовская область#Краснодарский край#АЭС#Запорожская АЭС#Цели ВСУ#Провокация#Последние новости Кубани на сегодня#Последние новости Ростова на сегодня#Запорожская область#Новости Ростова#Новости Краснодара#Ростов-на-Дону#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Подпишитесь
В Ростове жители спасают стрижей и борются с нашествием крыс в городе
Сегодня, 15:20
В Ростове продают участок рядом с Парамоновскими складами за 200 миллионов рублей
Сегодня, 15:18
Холероподобную микрофлору обнаружили в воде в Ростове-на-Дону
Сегодня, 15:11
Ростовский цирк прекратил прием гастролей после военного мятежа Пригожина
Сегодня, 15:10
Экономист не советует ростовчанам продавать доллары после их роста до 100 рублей
Сегодня, 14:29