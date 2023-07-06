Популизатор донской истории: как жил и работал директор музея «Танаис» Валерий Чеснок

А еще Валерий Федорович говорил о том, что надо спасти от разрушения дом великого художника Мартироса Сарьяна, который находится в поселке Чкаловский. Он считал, что там необходимо проводить различные фестивали, выставки, концерты, чтобы привлечь внимание журналистов и заинтересовать туристов. И это все будет способствовать тому, что власти поймут: Сарьян − достояние мирового масштаба. И дом его необходимо сохранить как музей, как центр притяжения не только художников, но и всех творчески одаренных людей. Помню, как Чеснок говорил о том, что надо устраивать различные исторические костюмированные фестивали, так как эти мероприятия не только популяризируют нашу историю, но и привлекают в донской край туристов, что тоже немаловажно.