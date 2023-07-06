Популизатор донской истории: как жил и работал директор музея «Танаис» Валерий Чеснок

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
А еще Валерий Федорович занимался историческими реконструкциями. И это тоже очень важно. Я же его называл великим популяризатором истории Танаиса.
Надо сказать, что Танаис − особое место. Еще в советские годы, именно при Чесноке, сюда приезжали неформалы, поэты, писатели, барды, музыканты, художники. Здесь они искали вдохновение, соединялись с Природой. Наверное, поэтому в Танаисе любил бывать и жить известный поэт, бард, один из основателей «Заозерной школы» Геннадий Викторович Жуков. Представители этой «Заозерной школы» любили отдыхать, жить и черпать вдохновение для своего творчества в Танаисе.
Почему же эта школа так странно называлась? Дело в том, что в истории литературы и поэзии была известна «Озерная школа». Это условное наименование группы английских поэтов-романтиков конца XVIII − начала XIX века. Названа школа в честь Озерного края.
Есть разные версии, почему это творческое объединение стали называть «Заозерной школой». Утверждают, что кто-то из партийных руководителей и представителей официального Союза писателей их так назвал. Как бы там ни было, но история красивая. Однако смело могу утверждать, что без поддержки никакой бы «Заозерной школы» не существовало. Ведь именно Чеснок приютил у себя этих поэтов-неформалов, давал им кров и работу.
Чеснок писал интересные книги. Он увлекательно рассказывал читателям о доисторическом прошлом нашего края, о культурных связях, торговле, ремеслах доисторического Дона, расшифровывал древние письмена, изучал мифы, легенды. Очень интересно и увлекательно Чеснок писал о слиянии греческой культуры с ранней культурой степных народов. И, конечно, об истории древнего города Танаиса.
Горжусь тем, что общался с Валерием Федоровичем, творчески сотрудничал и даже бывал у него дома в Танаисе.
Не могу забыть нашу последнюю встречу. Валерий Федорович уже не вставал, говорил очень тихо, даже еле слышно. Но я хорошо помню, что он говорил. Улыбаясь, Чеснок просил меня не волноваться, мол, всё будет хорошо. А главное − продолжать заниматься популяризацией истории донского края. Он поддерживал мою деятельность в этом направлении. И это мне очень приятно отметить.
А еще Валерий Федорович говорил о том, что надо спасти от разрушения дом великого художника Мартироса Сарьяна, который находится в поселке Чкаловский. Он считал, что там необходимо проводить различные фестивали, выставки, концерты, чтобы привлечь внимание журналистов и заинтересовать туристов. И это все будет способствовать тому, что власти поймут: Сарьян − достояние мирового масштаба. И дом его необходимо сохранить как музей, как центр притяжения не только художников, но и всех творчески одаренных людей. Помню, как Чеснок говорил о том, что надо устраивать различные исторические костюмированные фестивали, так как эти мероприятия не только популяризируют нашу историю, но и привлекают в донской край туристов, что тоже немаловажно.
Хорошо помню, как слабым и тихим голосом сказал мне на прощание Валерий Федорович: «Всё будет хорошо, Георгий. Всё будет хорошо. Вы главное верьте!»
Это была наша последняя встреча. Я верю, дорогой Валерий Федорович, что будет именно так! Незабываемая встреча…
А еще незабываемо то, как я радовался, когда в свет вышла книга Валерия Федоровича Чеснока «Паруса над Меотидой». Книга является приложением к современной летописи «Ростовский порт. История в лицах».
Помню, как готовилась к изданию эта книга. В августе 2020 года под руководством краеведа, писателя и известного общественного деятеля Игоря Ситникова мы создали инициативную группу и замыслили издание этой книги Валерия Федоровича Чеснока.
Я не думал, если честно, что эта книга когда-нибудь выйдет в свет. Ну не верилось мне в это. Но книга была издана к юбилею Чеснока. И в этом огромная заслуга Игоря Ситникова, а также АО «Ростовский порт».
Не скрою, мне было очень приятно, что автор книги «Паруса над Меотидой» выразил благодарность нашей инициативной группе.
Я убежден, что Валерий Федорович Чеснок навсегда останется в истории донского края, Танаиса и Ростова. Он был не только ученым, но и великим популяризатором истории Дона. Его творческое наследие, я не сомневаюсь, будут еще долго изучать.
Но самое главное − Валерий Федорович Чеснок − Человек с большой буквы. Великий. Таким он навсегда останется в моей памяти.
Георгий Багдыков