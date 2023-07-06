РЭО: В 2023 году уже запустили 5 объектов по обращению с ТКО на 2,1 млрд рублей

Всего с начала реформы в 2019 году и до июня 2023 года на создание таких объектов в России было потрачено 110 млрд рублей. Из этой суммы более 107 млрд рублей были вложены до 2023 года. Оставшиеся 2,1 млрд рублей были направлены за первое полугодие 2023 года, причем около 99% из них — инвестиции частных инвесторов, а 0,6% составили государственные средства.