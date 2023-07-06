РЭО: В 2023 году уже запустили 5 объектов по обращению с ТКО на 2,1 млрд рублей

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
«В 2023 году было введено в эксплуатацию пять объектов обращения с ТКО в Иркутской, Калининградской, Новгородской, Тульской областях и Пермском крае на сумму 2,153 млрд рублей, пишет 56orb.ru. За 4,5 года реализации федерального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“ было введено в эксплуатацию 222 объекта обращения с ТКО, включая 127 объектов обработки, 52 объекта утилизации, 12 современных объектов размещения и 31 комплексный объект. В результате введения указанных объектов были созданы мощности по обработке 19,23 млн тонн отходов, утилизации 5,34 млн тонн и размещения 2,79 млн тонн», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
В абсолютных числах это означает, что по итогам первого полугодия 2023 года план реализации федерального проекта по созданию мощностей по обращению с ТКО был выполнен на 98,7% в области обработки, на 88,3% в области утилизации и на 69,1% в области размещения, сообщил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.
Всего с начала реформы в 2019 году и до июня 2023 года на создание таких объектов в России было потрачено 110 млрд рублей. Из этой суммы более 107 млрд рублей были вложены до 2023 года. Оставшиеся 2,1 млрд рублей были направлены за первое полугодие 2023 года, причем около 99% из них — инвестиции частных инвесторов, а 0,6% составили государственные средства.
По информации от региональных властей, до конца 2023 года на создание новых перспективных объектов может быть направлено не менее 30 млрд рублей. Основной объем финансирования будет обеспечен частными инвесторами.