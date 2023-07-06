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Риэлтор рассказала, почему бессмысленно копить на недвижимость в Краснодаре

6 июля 2023, 14:46
Фото: 1MI
Риэлтор рассказала, почему бессмысленно копить на недвижимость в Краснодаре
Взять ипотеку выгоднее, чем копить на жилье, так как угнаться за ростом цен на недвижимость невозможно, заявила краснодарский эксперт по недвижимости Ирина Дробот.

Эксперт напомнила покупателям об основных финансовых законах — это инфляция и рост цен на недвижимость. По её словам, занимаясь накоплением, человек просто физически не сможет их обогнать.

«Я считаю, что покупать квартиру надо тогда, когда возникает необходимость. И уж точно не ждать, когда накопишь наличные деньги», — говорит риелтор.

А вот после оформления ипотеки стоимость будущего жилья остается зафиксированной в договоре, в то время, как на рынке такие же объекты продолжают дорожать.

Дробот также напомнила, что если ключевые ставки по ипотеке в момент покупки будут казаться непривлекательными, после их снижения можно рефинансировать свой кредит.

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«При этом уже иметь недвижимость, чувствуя себя счастливо и безопасно в собственной квартире. Тем более, что доступность покупки жилья в свете последних событий для человека со средней зарплатой снизилась», — заключила она.

Ранее риелтор рассказала RostovGazeta, что рынок недвижимости серьезно оживился — на жилье в донской столице ощутимо повысился спрос.

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#Недвижимость#Рынок недвижимости#Ипотека#Инфляция#Жилье#Город#Краснодарский край#Краснодар
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