Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Эксперт напомнила покупателям об основных финансовых законах — это инфляция и рост цен на недвижимость. По её словам, занимаясь накоплением, человек просто физически не сможет их обогнать.
«Я считаю, что покупать квартиру надо тогда, когда возникает необходимость. И уж точно не ждать, когда накопишь наличные деньги», — говорит риелтор.
А вот после оформления ипотеки стоимость будущего жилья остается зафиксированной в договоре, в то время, как на рынке такие же объекты продолжают дорожать.
Дробот также напомнила, что если ключевые ставки по ипотеке в момент покупки будут казаться непривлекательными, после их снижения можно рефинансировать свой кредит.
«При этом уже иметь недвижимость, чувствуя себя счастливо и безопасно в собственной квартире. Тем более, что доступность покупки жилья в свете последних событий для человека со средней зарплатой снизилась», — заключила она.
Ранее риелтор рассказала RostovGazeta, что рынок недвижимости серьезно оживился — на жилье в донской столице ощутимо повысился спрос.