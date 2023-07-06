В Госдуме рассматривают законопроект, по которому за пропаганду жестокого обращения с животными следует штраф до ста тысяч рублей. Инициативу разработали после популяризации в сети сообществ догхантеров. Они призывают и координируют убийства над животными, в большинстве случаев — собаками.