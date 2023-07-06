Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
В Госдуме рассматривают законопроект, по которому за пропаганду жестокого обращения с животными следует штраф до ста тысяч рублей. Инициативу разработали после популяризации в сети сообществ догхантеров. Они призывают и координируют убийства над животными, в большинстве случаев — собаками.
«За само это преступление есть наказание в УК — до пяти лет лишения свободы. Однако пропаганда этого сегодня никак не пресекается», — приводит слова депутата Владимира Бурматова RT.
Уточняется, что у нарушителей закона также будут забирать домашних животных.
Ранее ростовская зоозащитница Надежда Гурьева рассказала, как спасти собаку от догхантеров.