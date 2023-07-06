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Ростовчан собираются штрафовать за призывы убивать животных

6 июля 2023, 08:01
Фото: Midjourney
Ростовчан собираются штрафовать за призывы убивать животных
Жителям Ростовской области могут грозить штрафы за призывы к жестокому обращению с животными, пишут СМИ.

В Госдуме рассматривают законопроект, по которому за пропаганду жестокого обращения с животными следует штраф до ста тысяч рублей. Инициативу разработали после популяризации в сети сообществ догхантеров. Они призывают и координируют убийства над животными, в большинстве случаев — собаками.

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«За само это преступление есть наказание в УК — до пяти лет лишения свободы. Однако пропаганда этого сегодня никак не пресекается», — приводит слова депутата Владимира Бурматова RT.

Уточняется, что у нарушителей закона также будут забирать домашних животных.

Ранее ростовская зоозащитница Надежда Гурьева рассказала, как спасти собаку от догхантеров.

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