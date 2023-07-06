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Ростовчане обратились в суд для возвращения рощи СКА статуса городского леса

6 июля 2023, 14:01
Фото: 1MI
Ростовчане обратились в суд для возвращения рощи СКА статуса городского леса
В Ростове жители обратились в суд, чтобы добиться возвращения рощи СКА в зону городских лесов, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Блокнот. Ростов» рассказал, что в Ленинском районном суде начались заседания о судьбе рощи СКА. Причиной судебных разбирательств стали иски местных жителей, обеспокоенных тем, что роща пойдет под вырубку из-за строительства жилья.

В издании напомнили, что три года назад инициативные ростовчане уже добились победы в арбитражном суде, благодаря чему удалось отменить сделку между органом Росимущества и инвестором, который хотел построить в роще парковку.

Теперь ростовчане хотят отменить и решение Росимущества о том, что земельный участок рядом с Измаильским переулком перешел в федеральную собственность.

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Адвокат истцов Роман Будюкин рассказал, что на спорном участке находится защитная лесная зона, которую ростовчане хотят сохранить. Теперь группа из более чем сотни истцов пытается выяснить, кто являлся прежним собственником земли, и как имущество перешло в муниципальную собственность.

Напомним, осенью прошлого года губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал, что роща СКА никогда не станет стройплощадкой.

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#Суд#Роща СКА#Жилищное строительство#Вырубка деревьев#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Надежда Пустяк
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