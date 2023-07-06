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Ростовчане просят заменить раскаленные в жару стеклянные остановки в центре города

6 июля 2023, 11:32
Фото: bg.rostov-gorod.ru
Ростовчане просят заменить раскаленные в жару стеклянные остановки в центре города
Ростовчане недовольны стеклянными остановками в центре города, в жару в них становится невозможным находиться, сообщение об этом появилось на сайте благоустройства Ростова.

Жители Ростова пожаловались на непригодныю в жаркую погоду остановочные комплексы в центре города. По их словам, они выполнены в виде «аквариума» — «все в стекле и просвечивается».

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Горожане утверждают, что в знойную погоду ждать транспорт на таких остановках невозможно. Солнце нагревает стекло, циркуляции воздуха нет, у скамеек на остановке нет спинки, а только железная труба, которая может обжечь в жаркую погоду. Из-за этого люди вынуждены ждать автобусы под ближайшим деревом, чтобы не получить тепловой удар.

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