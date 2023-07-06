Горожане утверждают, что в знойную погоду ждать транспорт на таких остановках невозможно. Солнце нагревает стекло, циркуляции воздуха нет, у скамеек на остановке нет спинки, а только железная труба, которая может обжечь в жаркую погоду. Из-за этого люди вынуждены ждать автобусы под ближайшим деревом, чтобы не получить тепловой удар.