Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Жители Ростова пожаловались на непригодныю в жаркую погоду остановочные комплексы в центре города. По их словам, они выполнены в виде «аквариума» — «все в стекле и просвечивается».
Горожане утверждают, что в знойную погоду ждать транспорт на таких остановках невозможно. Солнце нагревает стекло, циркуляции воздуха нет, у скамеек на остановке нет спинки, а только железная труба, которая может обжечь в жаркую погоду. Из-за этого люди вынуждены ждать автобусы под ближайшим деревом, чтобы не получить тепловой удар.
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