Ростовчане стали чаще откладывать на негосударственную пенсию в «цифре»

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Статистику собрали за период с январь — май 2023 года, изучив данные по клиентскому портфелю. Более половины цифровых договоров пришлось на миллениалов, а каждую вторую онлайн-копилку открыла женщина.
Согласно статистике, около 60% клиентов СберНПФ, проживающих в Ростове-на-Дону, оформили индивидуальный пенсионный план в «цифре». За год доля тех, кто формирует негосударственную пенсию в онлайн, увеличилась на 13 процентных пунктов.
Примечательно, что цифровые решения чаще выбирают женщины. В 51% случаев цифровые договоры заключали люди, которые родились в период с 1981 по 1996 годы, их еще иначе называют миллениалы.
Еще 40% онлайн-копилок открыли те, кто появились на свет в период с 1965–1980 годы. Это уже поколение Х.
Миллениалы в Ростове-на-Дону начинают копить на пенсию за 22 года до ее наступления, а люди из поколения Х — за 10 лет.
Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов рассказал, что с января по май 2023 года ростовчане с комфортной для себя периодичностью направляли в свои онлайн-копилки по 7,6 тысячи рублей. Таким образом, они самостоятельно создают дополнительный капитал на пенсию.
Мужчины в среднем направляли 7,6 тысячи рублей, женщины — 7,5 тысячи.