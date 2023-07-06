Ростовчане стали чаще откладывать на негосударственную пенсию в «цифре»

Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов рассказал, что с января по май 2023 года ростовчане с комфортной для себя периодичностью направляли в свои онлайн-копилки по 7,6 тысячи рублей. Таким образом, они самостоятельно создают дополнительный капитал на пенсию.