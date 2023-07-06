Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Ростовчанка решила прогуляться и заметила грызунов, которые спокойно бегуют по улице. Количество увиденных крыс ее заметно удивило.
Пользователи в комментариях написали, что в других регионах сложилась аналогичная ситуация. Другие обвинили горожан в случившемся.
«Еду выбрасывать меньше надо, они плодятся так только, когда все условия есть», — пишут горожане.
«Они оттуда когда-то уходили? — написали ростовчане с намеком на то, что крысы здесь были всегда.
Ранее ростовчане заявили об огромном количестве крыс и драках на Днепровском рынке.