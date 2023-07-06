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Ростовчане заявили о нашествии крыс в центре города

6 июля 2023, 04:47
Фото: 1MI
В Ростовена-Дону по центральным улицам города бегает большое количество крыс, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Ростовчанка решила прогуляться и заметила грызунов, которые спокойно бегуют по улице. Количество увиденных крыс ее заметно удивило.

Пользователи в комментариях написали, что в других регионах сложилась аналогичная ситуация. Другие обвинили горожан в случившемся.

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«Еду выбрасывать меньше надо, они плодятся так только, когда все условия есть», — пишут горожане.

«Они оттуда когда-то уходили? — написали ростовчане с намеком на то, что крысы здесь были всегда.

Ранее ростовчане заявили об огромном количестве крыс и драках на Днепровском рынке.

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#Ростов#Городская среда#Социальные сети#Отходы#Днепровский рынок#Крысы#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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