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Ростовчанка Аллегрова берет за концерт более десяти миллионов рублей

6 июля 2023, 09:13
Фото: ТГ канал allegrovaofficial
Ростовчанка Аллегрова берет за концерт более десяти миллионов рублей
Уроженка Ростова-на-Дону Ирина Аллегрова готова выступать на концертах за сумму не меньше 12 миллионов рублей, пишут СМИ.

Концертный директор ростовчанки Ирины Аллегровой Хизри Байтазиев рассказал «Мосленте», за какой гонорар готова выступать артистка. Выяснилось, что за 50 минут живого пения звезда берет около 12 миллионов рублей. В эту стоимость не входит перелет и райдер ростовчанки. Они оплачиваются отдельно.

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Байтазиев уточнил, что сейчас Аллегрова отказалась от гастролей и редко дает концерты. Послушать песни звезды можно только на частных мероприятиях.

Ранее эксперт раскрыла секрет молодости 71-летней ростовчанки Ирины Аллегровой.

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