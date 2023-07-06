Концертный директор ростовчанки Ирины Аллегровой Хизри Байтазиев рассказал «Мосленте», за какой гонорар готова выступать артистка. Выяснилось, что за 50 минут живого пения звезда берет около 12 миллионов рублей. В эту стоимость не входит перелет и райдер ростовчанки. Они оплачиваются отдельно.