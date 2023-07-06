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Ростовский цирк прекратил прием гастролей после военного мятежа Пригожина

6 июля 2023, 15:10
Фото: pxhere.com
Ростовский цирк прекратил прием гастролей после военного мятежа
В Ростове государственный цирк временно прекратил прием гастролей из-за необходимости провести ремонт здания после военного мятежа, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Telegram-канал «Чё по Ростову» объявил, что в Ростовском государственном цирке временно прекратили принимать гастролеров. По предварительной информации, причиной этого стало состояние после прошедшего военного мятежа ЧВК «Вагнер». По словам авторов канала, помещения оказались частично повреждены, теперь им требуется ремонт, на который просто нет средств.

В Ростове приступили к ремонту ворот цирка, поврежденных танком во время мятежа
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Спецкомиссия, оценивающая ущерб зданию, отметила, что поврежденными оказались окна, двери и балконы.

Напомним, что еще в феврале цирк начал поиски подрядчика для подготовки проекта реконструкции здания, летом тендер смог выиграть подрядчик «Интеграл», ему предстоит подготовить документацию к марту 2024 года за 87 миллионов рублей.

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