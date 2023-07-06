Ростовский цирк прекратил прием гастролей после военного мятежа Пригожина

Telegram-канал «Чё по Ростову» объявил, что в Ростовском государственном цирке временно прекратили принимать гастролеров. По предварительной информации, причиной этого стало состояние после прошедшего военного мятежа ЧВК «Вагнер». По словам авторов канала, помещения оказались частично повреждены, теперь им требуется ремонт, на который просто нет средств.