Ростовский цирк прекратил прием гастролей после военного мятежа Пригожина

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Telegram-канал «Чё по Ростову» объявил, что в Ростовском государственном цирке временно прекратили принимать гастролеров. По предварительной информации, причиной этого стало состояние после прошедшего военного мятежа ЧВК «Вагнер». По словам авторов канала, помещения оказались частично повреждены, теперь им требуется ремонт, на который просто нет средств.
Спецкомиссия, оценивающая ущерб зданию, отметила, что поврежденными оказались окна, двери и балконы.
Напомним, что еще в феврале цирк начал поиски подрядчика для подготовки проекта реконструкции здания, летом тендер смог выиграть подрядчик «Интеграл», ему предстоит подготовить документацию к марту 2024 года за 87 миллионов рублей.