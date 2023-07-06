Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:01
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за повышения температуры воздуха до +40 градусов. Сильная жара придется на вечер 6 и 7 июля.
Спасатели предупредили местных жителей, что длительное пребывание на солнце в такую погоду может привести к тепловому удару. Поэтому, выходя на улицу, необходимо надевать головные уборы. Также рекомендуется пить больше прохладной воды, отвары трав, охлажденный зеленый чай и минеральную воду. От употребления алкоголя, наоборот, лучше отказаться.
Ранее климатолог Александр Иошпа спрогнозировал еще одну неделю ливней в Ростове-на-Дону в июле.