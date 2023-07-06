Спасатели предупредили местных жителей, что длительное пребывание на солнце в такую погоду может привести к тепловому удару. Поэтому, выходя на улицу, необходимо надевать головные уборы. Также рекомендуется пить больше прохладной воды, отвары трав, охлажденный зеленый чай и минеральную воду. От употребления алкоголя, наоборот, лучше отказаться.