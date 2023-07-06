rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Изображение материала

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за жары в +40 градусов

6 июля 2023, 07:59
Фото: pxhere
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за жары в +40 градусов
Жара в +40 градусов придет в Ростовскую область 6 и 7 июля, предупредили в региональном МЧС.

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за повышения температуры воздуха до +40 градусов. Сильная жара придется на вечер 6 и 7 июля.

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в Ростовской области в июле
Узнать подробнее

Спасатели предупредили местных жителей, что длительное пребывание на солнце в такую погоду может привести к тепловому удару. Поэтому, выходя на улицу, необходимо надевать головные уборы. Также рекомендуется пить больше прохладной воды, отвары трав, охлажденный зеленый чай и минеральную воду. От употребления алкоголя, наоборот, лучше отказаться.

Ранее климатолог Александр Иошпа спрогнозировал еще одну неделю ливней в Ростове-на-Дону в июле.

Читайте также:
Губернатор заявил, что уборка урожая на Дону задерживается на неделю из-за погодыКлиматолог Иошпа спрогнозировал еще одну неделю ливней в Ростове-на-Дону в июлеЖителей Ростова предупредили о 40-градусной жаре до конца недели
#Алина Заярная#Погода в Ростовской области#МЧС России по Ростовской области#Штормовое предупреждение в Ростовской области#Новости
Подпишитесь
Жителей Ростова предупредили о 40-градусной жаре до конца недели
Вчера, 16:31
Уроженец Ростовской области Константин Горбунов погиб в ходе спецоперации
Сегодня, 07:06
Найденного мертвым в водохранилище политика из Таганрога могли ограбить
Сегодня, 05:44
Военный суд в Ростове рассмотрит самое массовое дело 18 участников нацбатальона
Сегодня, 05:11
Ростовчане заявили о нашествии крыс в центре города
Сегодня, 04:47
«Новые люди» в Ростовской области выдвинули 62 кандидата на выборы в Заксобрание
Сегодня, 10:44